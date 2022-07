'سخت مو قف اختیار کریں اور ڈٹ جائیں ، مریم نواز کا حکومت کو مشورہ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان مسلم لیگ (ن) کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سخت مؤقف اختیار کرے اور ڈٹ جائے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ’ٹوئٹر‘ پر جاری کردہ بیان میں مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت مشکل صورت حال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرے یا اسٹیٹس کو کا شکار بنے ، حکومت کو سخت مؤقف اختیار کرنا چاہیے اور ڈٹ جانا چاہیے۔ ن لیگ کی مرکزی ننائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ لیڈر ان حالات سے بنتے ہیں جن کا وہ سامنا کرتے ہیں۔

The government MUST take a firm stand & rise to the occasion. Rise to the occasion or fall to the status quo. Leaders are made by the situations they are confronted with.