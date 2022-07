فواد چوہدری فیصلے کے انتظار میں عدالت میں ہی سوگئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈپٹی سپیکر رولنگ کیس کے فیصلے کا کمرہ عدالت میں موجود لوگوں کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کو شدت سے انتظار ہے، اس فیصلے کے انتظار میں فواد چوہدری کی کمرہ عدالت میں نیند پوری کرنے کی تصویر سامنے آگئی۔ یہ تصویر پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر شہباز گل نے شیئر کی ہے جس میں فواد چوہدری کو عدالت میں ہی نیند پوری کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے ڈپٹی سپیکر رولنگ کیس کا فیصلہ پونے چھ بجے سنانے کا اعلان کیا تھا لیکن بعد میں فیصلے کا وقت ساڑھے سات بجے کردیا گیا جو مزید ایک گھنٹہ گزرنے کے باوجود بھی نہیں سنایا جاسکا۔

Meanwhile our very own @fawadchaudhry in media room. ☺️ pic.twitter.com/ssxLsTC5JW