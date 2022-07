فرحت اللہ بابر نے سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے کی تجویز دے دی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فرحت اللہ بابر نے سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنے کی تجویز کر دی ہے۔ یہ تجویز انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں دی۔

فرحت اللہ بابر نے اپنی ٹوئٹ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور حکومتی اتحاد کو سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے کی تجویز دی اور کہا کہ ارکان پارلیمنٹ اور پی ڈی ایم آئین کا آرٹیکل 191 پڑھیں۔ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ عدالتی کارروائی کا طریقہ کار طے کرتی ہے۔

اس کے علاوہ اپنی ٹوئٹس میں فرحت اللہ بابر کا کہنا تھاکہ ججوں کی نامزدگیوں اور ترقیوں کا موجودہ نظام عدلیہ کو صرف ججوں کیلئے اور ججوں کے تابع بناتا ہے، اس تاثر کو مستحکم نہیں ہونے دیا جانا چاہیے اور اس بیان کا مقصد کسی کی تذلیل کرنا نہیں ہے۔ان کا کہنا تھاکہ جسٹس فائز عیسیٰ کا حالیہ خط بھی اس حوالے سے ایک اپیل ہے۔

پی پی رہنما کا کہنا تھاکہ 18 ویں ترمیم میں ججوں کی تقرریوں کا طریقہ کار وضع نہ کرنا پارلیمان کی غلطی تھی جبکہ 19 ویں ترمیم میں عدالتوں کے احتساب کو مزید کمزور بنانا بھی پارلیمان کی غلطی تھی۔

انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 12 سال کا تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ ججوں کی تقرری کے طریقہ کار میں ترمیم کی ضرورت ہے، باہمی لڑائی کی بیماری صرف پارلیمان اور سیاستدانوں تک محدود نہیں دیگر اداروں تک پھیل گئی ہے، معاشرے اور اداروں تقسیم کا شکار ہو رہے ہیں، افسوس سے زیادہ یہ خطرناک امر ہے۔

Parliamentarians/ PDM , if you really care about restoring balance of powers then read Art 191 and act decisively. Or stop grumbling. pic.twitter.com/3mTyIRjr3L

With respect, the existing system of appointments/ elevation of judges risks making judiciary of judges, for judges, by judges. This perception must not be allowed to gain strength. No offence intended. Everyone please heed. J Faez Isa’s latest letter also a crie de cour

Parliament erred when it didn’t insist on the procedure of appointment of judges in 18th amendment & bending over backwards adopted 19th Amend which too was further diluted by judicial oversight.

If experience of last 12 years is a guide revisit procedure of Judges appointment