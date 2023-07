عالمگیر ترین کے انتقال کے بعد ملتان سلطان کے مینیجر، سی او او کا فرنچائز چھوڑنے کا اعلان

ملتان (ویب ڈیسک ) پاکستان سپر لیگ کی کامیاب ٹیم ملتان سلطانز کے چیف آپریٹنگ آفیسر (سی او او) اور مینیجر حیدر اظہر نے فرنچائز چھوڑنے کا اعلان کردیا۔

جیو نیوز کے مطابق حیدر اظہر نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا کہ انہوں نے فرنچائز کو خیرباد کہنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔انہوں نے گزشتہ روز اپنے پیغام میں لکھا کہ آج میری ملتان سلطانز کے ساتھ اننگز کا اختتام ہورہا ہے، گزشتہ 6 سال اپنے پروفیشن اور شوق کو ایک ساتھ پروان چڑھانے کا موقع ملا، اس دوران میں متعدد لوگوں سے ملا اور بہت کچھ سیکھا۔

حیدر اظہر نے لکھا فرنچائز کے مالکان، کھلاڑیوں، کوچز، سپانسرز، سٹاف سے بہت کچھ سیکھا، ملتان سلطانز کے مالک عالمگیر ترین کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 ہفتے سے میں عالمگیر ترین کو شکریہ ادا کرنے کے لیے صحیح الفاظ تلاش کررہا ہوں اور اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی بھی کوشش کررہا ہوں کہ وہ اب ہم میں نہیں رہے لیکن میں ناکام رہا۔

سی او او ملتان سلطانز نے عالمگیر ترین کو شکریہ ادا کیا اور کہا آپ کا شکرگزار ہوں کہ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا اور ملتان سلطانز جیسی خوبصورت ٹیم بنانے کا موقع دیا، یہ فرنچائز اب آپ کے بغیر پہلے جیسی نہیں رہے گی اور آپ کی موت بڑی وجہ ہے کہ میں اب اسے چھوڑ کر نئے چیلنج کی جانب بڑھ رہا ہوں۔

Today marks the end of my innings at the @MultanSultans franchise.



These past six years gave me an opportunity to combine my profession with my passion, to live a dream, and to interact with and learn from so many wonderful people. Team owners, players, coaches, sponsors,…