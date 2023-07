مائیکرو سافٹ کا پیزا کی خوشبو والا ایکس باکس کنٹرولر متعارف

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)مائیکرو سوفٹ نے دنیا کا پہلا گیم کنٹرولر پیش کیا ہے جس سے کھیلتے دوران پیزا کی خوشبو آتی رہتی ہے اور ایسے آپ کو اپنے پسندیدہ کھانے کا احساس ملتا رہتا ہے۔واضح رہے کہ یہ نئی آنے والی ایک فلم،’ٹین ایج میوٹنٹ ننجا ٹرٹلز: میوٹنٹ میہم‘ کی مارکیٹنگ کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کنٹرولر کو مخصوص تعداد میں بنایا گیا ہے۔ لیکن اس کے 4ماڈل ہیں لیکن ان کی قیمت نہیں ہے بلکہ یہ تعارفی مہم کے تحت تحفے میں دیئے جائیں گے۔

سوال یہ ہے کہ پیزاکنٹرولر حاصل کیسے کریں؟

اب اگرآپ پیزا والا کنٹرولرلینا چاہتے ہیں تو ایکس باکس گیم پاس ٹوئٹر کے اکاؤنٹ کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرکےاس قرعہ اندازی میں شامل ہوسکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایکس باکس کی ویب ساٗٹ پر جانا ہوگا۔

ایکس باکس اپنے شائقین کی توجہ کے لیے کلیکٹر ایڈیشن کے تحت بہت سی مصنوعات پیش کرتا رہتا ہے۔

the pizza party never stops with these guys????



follow @XboxGamePass & RT this post with #XboxTMNTMoviesweepstakes for a chance to win these TMNT-inspired controllers!



be sure to see @TMNTMovie in theatres 8/2/23 in the US!



ages 18+. ends 08/13/23. rules: https://t.co/C2Pjfi7yru pic.twitter.com/h6P3sjcvu7