فجی کے وزیراعظم کو اپنےموبائل کے باعث دورہ چین منسوخ کرنا پڑگیا،وجہ کیا بنی؟ جانیے

سووا (ڈیلی پاکستان آن لائن)موبائل فون دیکھتے ہوئے چلنا فجی کے وزیراعظم کو مہنگا پڑا،وزیر اعظم سیتیوینی ربوکا نے چین کا دورہ منسوخ کردیا،ان کا کہنا ہے کہ انہیں گرنے کے باعث سر میں چوٹ لگنے کے بعد چین کا سرکاری دورہ منسوخ کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ دورہ ملتوی ہونے کی وجہ ان کا موبائل فون بنا۔اس دورے کا اعلان منگل کو فجی میں چینی سفارت خانے کی جانب سے کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ربوکا چینی صدر شی جن پنگ کے ہمراہ چینگڈو میں ورلڈ یونیورسٹی گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔

دسمبر میں وزیراعظم منتخب ہونے والے ربوکا موبائل فون کو دیکھتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھنے کے بعد اپنا دورہ منسوخ کرنے پر مجبور ہوئے کیونکہ دھیان موبائل پرہونے کے باعث وہ گرےجس کے نتیجے میں ان کے سر پر چوٹ لگی۔سیتیوینی ربوکا نے ویڈیو پیغام میں اپنی شرٹ پر خون کے چھینٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی اسپتال سے واپس آئے ہیں کیونکہ آج صبح ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ان کا مزید کہنا تھا کہ ’مجھے چین کو آگاہ کرنا پڑا کہ میں وہاں کا دورہ نہیں کر سکوں گا‘۔

An update on the deferment of my trip to China due to an injury that I sustained earlier today due to a misstep at the entrance to the New Wing of Government Buildings. pic.twitter.com/SYKrRUQPHF