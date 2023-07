سنی دیول نے ایسا بیان دیدیا جس نے تمام پاکستانیوں کے دل خوش کردیئے

ممبئی ( ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی وڈ اداکار سنی دیول نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے عوام جھگڑنا نہیں چاہتے، نفرت کا کھیل سیاسی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہتے۔

اداکار سنی دیول ان دنوں اپنی فلم 'غدر 2' کی پروموشن میں مصروف ہیں اور اسی دوران انہوں نے پاکستان اور بھارت کے عوام کے حوالے سے گفتگو کی۔انہوں نے کہا کہ ’کچھ لینے یا دینے کی بات نہیں ہوتی بات انسانیت کی ہوتی ہے، کوئی جھگڑے نہیں ہونے چاہئیں ، دونوں طرف اتنا ہی پیار ہے ، یہ سیاسی کھیل ہوتا ہے جو نفرتیں پیدا کرتا ہے اور وہی آپ اس فلم میں بھی دیکھیں گے۔‘اداکار کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ’عوام نہیں چاہتی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں آخر ہیں تو ہم سب سی مٹی سے۔‘

واضح رہے اس فلم میں اداکار سنی دیول اور اداکارہ امیشا پٹیل ایک بار پھر مرکزی کردار ادا کریں گے اور یہ فلم 11 اگست کو بڑے پردے پر ریلیز ہوگی۔

#WATCH | Actor Sunny Deol at the trailer launch of his film #Gadar2 says, "There is love on both sides (India-Pakistan). It is the political game that creates all this hatred. #Gadar2Trailerreview #amishapatel #SunnyDeol #ElvishYadav #BiggBossOTT pic.twitter.com/OX04LA5HJY