بک شیلف:انڈین آرمی اور انگریز راج(1)

نام کتاب۔۔۔ The Indian Army

and the End of the Raj

[انڈین آرمی اور انگریز راج کا خاتمہ]

نام مصنف۔۔۔ Danial Marston

]ڈینیل مارٹسن[

پبلشرز۔۔۔ کیمبرج یونیورسٹی پریس، نیویارک

سالِ اشاعت۔۔۔ 2014ء

صفحات۔۔۔ 388

اخلاق علی خاں، ماڈل ٹاؤن لاہور میں رہتے ہیں۔ صاحبِ ذوق آدمی ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان کو پیشۂ تجارت سے پیشہ سپاہ گری کا شوق کیونکر پیدا ہوا۔ میری تحریروں پر تبصرہ فرماتے رہتے ہیں اور بے جاتعریف کرکے شرمندہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں جرمنی سے ان کا فون آیا۔ کہنے لگے کہ میں کتابوں کی ایک دکان پر کھڑا ہوں اس کے مالک ایمسٹرڈم کے کتب فروشوں میں ایک سربرآوردہ شخصیت شمار کئے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی دفاعی موضوعات پر تازہ ترین کتابیں ان کے شیلفوں میں بھری پڑی ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کے لئے کونسی کتاب لاؤں؟

میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اول تو زحمت نہ کریں اور اگر ’’اصرار‘‘ کا راستہ اپنانا ناگزیر ہے تو گزارش کروں گا کہ پاکستان آرمی اور انڈین آرمی پر کوئی ایسی کتاب منتخب کریں جو تازہ ترین ہو اور اس کا مصنف کوئی پاکستانی، انڈین یا امریکی/برطانوی نہ ہو کیونکہ ان مصنفین کی تحریریں جانبداری کے رنگ میں رنگی ہوتی ہیں۔ میں نے مزید کہا کہ اگر لکھنے والے کا تعلق پیشۂ سپاہ گری سے نہ ہو تو اور بھی اچھا ہو گا کیونکہ مغربی ممالک میں دفاعی موضوعات پر لکھنے والے سابق فوجی حضرات کی تصانیف پڑھ پڑھ کر میرا جی اکتا چکا ہے۔ چاہتا ہوں کہ کوئی نئی بات ہو، نیا مصنف ہو، نئی تحقیق ہو اور اندازِ نگارش ایسا ہو کہ کسی پروفیشنل سولجر کی تحریر کا گمان گزرے۔ خانصاحب نے کوئی دو گھنٹے کی مغز ماری کے بعد دو کتابوں کا انتخاب کیا اور واپسی پر مجھے بھیج دیں۔۔۔ میں ان کا ممنون ہوں۔ ان میں سے ایک پر تبصرہ کرکے قارئین کے سامنے رکھ رہا ہوں۔

جیسا کہ ہم جانتے ہیں پاکستان اور پاکستان آرمی ایک ہی دن (14 اگست 1947ء) وجود میں آئے۔ پاکستان تو برصغیر پاک و ہند کا حصہ تھا لیکن ہماری پاک آرمی بھی برٹش انڈین آرمی کا حصہ تھی۔ 14اگست 1947ء کو برٹش انڈین آرمی کا وہ حصہ جو مسلمان افسروں اور جوانوں پر مشتمل تھا وہ پاکستان کے حصے میں آیا اور نیز وہ چند غیر مسلم فوجی افراد بھی جو انڈین آرمی کا حصہ تھے اور پاکستان آرمی میں شامل ہونا چاہتے تھے وہ بھی افواجِ پاکستان کا حصہ بن گئے۔۔۔یہاں ایک لسانی غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ انگریزی زبان میں ’’ملٹری‘‘ کا لفظ تمام وردی پوش مسلح افراد کے لئے استعمال ہوتا ہے جن میں آرمی، نیوی،ائر فورس اور میرین سب شامل ہیں۔ اردو میں ملٹری کا ترجمہ ’’فوج‘‘ کیا جاتا ہے۔ لیکن اردو زبان میں بعض اوقات ’’فوج‘‘ سے مراد آرمی بھی لی جاتی ہے لیکن پھر ’’پاکستان آرمی‘‘ کا ترجمہ ’’پاکستانی فوج‘‘ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس اشتباہ کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آرمی کو آرمی، نیوی کو نیوی (یا پاک بحریہ) اور ائر فورس کو ائر فورس(یا پاک فضائیہ) لکھ دیا جائے، زمینی فوج، سمندری فوج یا فضائی فوج نہ لکھا جائے۔

برٹش انڈین آرمی کی تاریخ پر یوں تو درجنوں تصانیف ملتی ہیں جو اکثر انگریز یا دوسرے غیر ملکی مصنفین کے قلم سے نکلی ہیں لیکن پاکستان بننے کے بعد پاک فوج کے بعض افسروں نے بھی اس موضوع پر طبع آزمائی کی ہے جن میں جنرل شوکت رضا کی کتاب ’’دی ہسٹری آف دی پاکستان آرمی ‘‘ان اولین کتب میں سے ہے جو ایک پاکستانی آرمی چیف (جنرل ضیاء الحق) کی ایما پر لکھی گئی۔ اس کتاب کی تین جلدیں ہیں جو بالترتیب 1947-48ء، 1965ء اور 1971ء کی جنگوں کی تواریخ ہیں۔اس سے بھی پہلے جنرل فضل مقیم خان کی کتاب ’’دی ہسٹری آف پاکستان آرمی‘‘ بھی ایک اور وقیع تصنیف ہے۔ ’’برٹش انڈین آرمی‘‘ کی تاریخ پر اور بھی بہت سی ایسی کتابیں بھی لکھی گئیں جو تقریباً سب کی سب غیر ملکی لکھاریوں کے قلم سے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ کسی پاکستانی فوجی یا سویلین مصنف نے بھی اس موضوع پر کوئی تصنیف قلمبند کی ہے یا نہیں۔۔۔ لیکن زیرِ تبصرہ کتاب ایک آسٹریلوی سویلین لکھاری کی کاوش ہے۔ جس تفصیل سے اس نے برٹش انڈین آرمی کی تاریخ بیان کی ہے اور ایسا کرتے ہوئے جن سینکڑوں کتابوں اور حوالوں سے استفادہ کیا ہے وہ حیرت انگیز اور قابلِ ستائش ہے۔

اس کتاب کا مصنف ڈینیل مارسٹن (Danial Marston) ہے جو وردی پوش نہیں بلکہ ایک سویلین ہے، جس کا تعلق آسٹریلیا سے ہے۔ میری نظر سے اب تک کسی آسٹریلوی سویلین مصنف کی اس موضوع پر کوئی دوسری تحریر نہیں گزری۔ البتہ کرنل برائن کلاولی بھی اگرچہ آسٹریلوی مورخ ہے اور اس کی تصنیف ’’دی سٹوری آف پاکستان آرمی‘‘ پاکستانی عسکری حلقوں میں بہت مشہور ہے لیکن وہ کتاب بھی برٹش انڈین آرمی کے بارے میں ایسی تفصیلات نہیں بتاتی جیسی ان کے ہم وطن سویلین لکھاری مسٹر مارٹسن نے بتائی ہیں۔مسٹر مارسٹن، آجکل آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی میں، سٹرٹیجک اینڈ ڈیفنس سٹڈیز سنٹر میں ایک پروفیسر کی حیثیت میں کام کرتے ہیں اور ’’پروفیسر آف ملٹری سٹڈیز‘‘ کے منصب پر فائز ہیں۔ وہ کینبرا (آسٹریلیا) میں آسٹریلوی کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں ملٹری اور ڈیفنس سٹڈیز پروگرام کے سربراہ بھی ہیں۔ ان کی سب سے پہلی کتاب جو منظر عام پر آئی وہ ’’برماوار‘‘ پر تھی۔ جس کا عنوان انہوں نے ’’راکھ سے سمندر‘‘(Ashes to Phoenex) رکھا تھا۔۔۔

یہ عنوان بذات خود تھوڑی سی تشریح چاہتا ہے۔۔۔۔فونکس (Phoenix) ایک خیالی گلوکار پرندہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اپنے اردگرد سوکھے تنکوں اور شاخوں کا ایک گھروندا سا بنا کر اس میں بیٹھ جاتا ہے اور گانا شروع کر دیتا ہے۔ اس پرندے کی آواز بہت پُرکشش بیان کی جاتی ہے۔ لیکن آج تک بہت کم لوگوں نے اسے دیکھا ہے۔ وہ خود بھی اپنی آواز کا عاشق ہے۔کہانی کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے اس آخری گھونسلے میں بیٹھ کر ’’دیپک راگ‘‘ گاتا ہے تو تنکوں اور سوکھی شاخوں کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ اس آگ میں بھسم ہو کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد برسات کے موسم میں جب لگاتار بارشیں ہوتی ہیں تو اس مردہ فونکس کی راکھ سے ایک دوسرا فونکس ملہار راگ گاتا ہوا جنم لیتا ہے جو ساون کی رم جھم کی یاد دلاتا ہے۔ اگرچہ اس دیومالائی داستان (Myth) کی تصدیق مشکوک ہے لیکن بعض لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے راکھ کی ڈھیری سے ایک پرندہ نکل کر اڑتے اور پاس کے کسی درخت پر جا کر بیٹھتے دیکھا ہے۔ وہ نئی زندگی پا کر بھی اپنا پرانا پروفیشن (گلوکاری) ترک نہیں کرتا اور مختلف راگنیاں اور راگ اس کے گلے سے نکل نکل کر سننے والوں کو مسحور کرتے رہتے ہیں۔۔۔ اردو زبان میں فونکس کو ’’سمندر‘‘ کہا جاتا ہے(حرف س پر زبر ہے) علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے:

اپنی خاکستر سمندر کو ہے سامانِ وجود

مر کے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہانِ پیر دیکھ

ڈینیل مارسٹن نے برما کی جنگ پر جو یہ کتاب لکھی تو اس پر بین الاقوامی اہمیت اور شہرت کے حامل ایک اشاعتی ادارے نے انعام بھی دیا۔کتاب کا یہ عنوان بڑا معنی خیز اور استعاراتی عنوان ہے۔ برما کی جنگ پر سب سے معروف اور معتبر کتاب فیلڈ مارشل ولیم سلم (Slim) نے لکھی تھی جو ایک ملٹری کلاسیک بن چکی ہے اور جس کا عنوان ہے:Defeat into Victory

مارچ 1942ء میں جاپانیوں نے جب برما کے دارالحکومت رنگون (آج کل ینگون) پر قبضہ کر لیا تو رنگون میں مقیم برٹش انڈین آرمی کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ایک جاپانی کمانڈر کی غلطی کی وجہ سے جاپانی آرمی کے جال سے بچ کر نکل گئی وگرنہ رنگون میں ہزاروں برٹش اور انڈین ٹروپس ہلاک ہو جاتے یا جنگی قیدی بنالئے جاتے! میجر جنرل ولیم سلم کو برطانوی حکومت نے جھیل حبانیہ (عراق) کے کنارے خیمہ زن ایک انفنٹری ڈویژن کی کمانڈ سے ٹرانسفر کرکے برما بھیجا اور وہ 1942ء سے لے کر 1945ء تک برما میں 14ویں آرمی کی کمانڈ کرتے رہے۔ اس کو برما فورس کا نام بھی دیا جاتا ہے اور پھر 1942ء میں جس برٹش انڈین آرمی کو جاپانیوں نے عبرتناک شکست دی تھی اور جسے برما سے نکل کر انڈیا بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا اسی آرمی کو انڈیا میں جنگلاتی اور گوریلا جنگ کی ٹریننگ دے کر جنرل ولیم سلم نے جاپانیوں کے خلاف صف آرا کیا اور آخر کار 1945ء میں ان کو شکست دے کر برما پر دوبارہ قبضہ کرلیا۔

فیلڈ مارشل ولیم سلم کی اس کتاب کا اردو ترجمہ راقم السطور نے کیا تھاجسے 1993ء میں آرمی ایجوکیشن پریس، جی ایچ کیو راولپنڈی نے شائع کیا۔۔۔ اس ترجمے کا اردو عنوان تھا: ’’شکست سے فتح تک‘‘۔۔۔ یہ کتاب 650 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے اور ملٹری ہسٹری کی جن کتب کا میں نے اب تک اُردو میں ترجمہ کیا ہے ان میں سب سے پہلی کتاب یہی تھی جسے پاکستان آرمی نے طبع کرکے بٹالین لیول تک آرمی کی تمام میجر یونٹوں میں تقسیم کیا تھا۔۔۔۔ یونٹ لائبریریوں اورآرمی کی سٹیشن لائبریریوں میں یہ کتاب آج بھی موجود ہوگی۔

مارسٹن نے فیلڈ مارشل ولیم سلم کی اس معرکتہ الآرا تصنیف کے عنوان سے متاثر ہو کر ہی اپنی کتاب کا نام ’’راکھ سے سمندر‘‘ رکھا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ برٹش انڈین آرمی نے برماوار میں کس طرح ایک مرے ہوئے سمندر (Phoenix) کی طرح اپنی راکھ سے ایک نیا فونکس پیدا کیا۔۔۔ جس طرح فیلڈ مارشل ولیم کا نام اس ’’برماوار‘‘ کی تاریخ کے مصنف کے طور پر عسکری حلقوں میں امر ہو چکا ہے اسی طرح ڈینیل مارسٹن کا نام بھی ایک سویلین مصنف ہونے کے باوصف عالمی شہرت کا حامل بن چکا ہے۔مارسٹن کی زیر تبصرہ کتاب کے سات ابواب ہیں جن کے عنوانات درج ذیل ہیں:

1۔انڈین آرمی۔۔۔ 1939ء سے پہلے۔

2۔دوسری جنگ عظیم میں انڈین آرمی کی کارکردگی۔

3۔وفاداری (Loyality) کا مسئلہ ۔۔۔ انڈین نیشنل آرمی(INA) اور رائل انڈین نیوی (RIN) میں بغاوت

4۔ انڈین آرمی 1945-46ء میں۔۔۔۔ انڈو چائنا اور ایسٹ انڈیز میں۔۔۔

5۔1946ء ۔۔۔ مشکلات کا سال۔۔۔اندرونی سلامتی کا مسئلہ اور فرقہ وارانہ تشدد کا آغاز

6۔ انڈین آرمی کی موقوفی (Demobilization)،قوم پرستی کا احیاء اور فسادات میں گھرے ملک میں انڈین آرمی کی تقسیم

7۔1947ء۔۔۔ خود احتسابی کا سال اور انگریز راج کا خاتمہ، اور ساتھ ہی برٹش انڈین آرمی کا بھی خاتمہ

