بابر اعظم کا گیم پلان کیا تھا اور بیٹنگ کے دوران حفیظ نے انہیں کیا کہا؟ ایسی بات بتادی کہ آپ کو بھی خوشی ہوگی

برمنگھم (ڈیلی پاکستان آن لائن) نیوزی لینڈ کے خلاف مین آف دی میچ کا ایوارڈ جیتنے والے بابر اعظم کا کہنا ہے کہ میچ کے دوران فاسٹ باﺅلرز کو آرام سے کھیلنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔

نیوزی لینڈ کے خلاف سنچری سکور کرکے مین آف میچ قرار پانے والے بابر اعظم نے شاندار بلے بازی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ انہوں نے اننگ کے دوران پریشر نہیں لیا۔ وکٹ سلو تھی اور بعد میں بال ٹرن ہونا شروع ہوگئی لیکن یہ ذہن بنالیا تھا کہ 100 تک جانا ہے۔

گیم پلان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بابر اعظم نے کہا کہ سٹارٹ کیا تھا تو یہی منصوبہ تھا کہ فاسٹ باﺅلرز کو آرام سے کھیلنا ہے، ہر اوور میں تین سے چار رنز بنانے کی منصوبہ بندی کی تھی، حفیظ نے بھی یہی کہا تھا کہ بیچ میں کھیلو۔

بابر اعظم نے بھرپور سپورٹ کرنے پر تماشائیوں کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ برمنگھم کے لوگ ہمیشہ ہی سپورٹ کرتے ہیں جس سے کھیل میں کافی مدد ملتی ہے۔

Watch the brilliant @babarazam258 bring up his 10th ODI ????!#WeHaveWeWill | #CWC19 pic.twitter.com/p1Y796RF9z