"مشرف ان کا ڈیڈی تھا اور ابھی والے بھی ڈیڈی بیٹھے ہیں " خواجہ آصف کا پی ٹی آئی پر طنز

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کے رہنما خواجہ آصف نے پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرف بھی ان کا ڈیڈی تھا اور اب بھی ڈیڈی بیٹھے ہیں۔

قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید ڈکلیئر کردیا۔ وہ بندہ اس سرزمین کے اوپر دہشتگردی لے کر آیا تھا، وہ اول اور آخر دہشتگرد تھا جس نے میرے وطن کو برباد کیا اور یہ اس کو شہید کہہ رہا ہے۔ اس کو لایا ضیاء الحق تھا اور انہوں نے شہید کردیا۔

خواجہ آصف نے پی ٹی آئی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے تو پتا نہیں کتنے ڈیڈی بھگتا دیے ہیں، مشرف بھی ڈیڈی تھا اور ابھی بھی ڈیڈی بیٹھے ہیں، پتا نہیں یہ کس کس کی چوکھٹ پر جا کر سجدہ ریز ہوئے ہیں۔

Imran Khan has proved yet again why he is is actually Taliban Khan. Glorifying a terrorist responsible for the death of thousands of Pakistanis is nothing short of betraying the blood of his fellow Pakistans.#ImranBinLaden pic.twitter.com/JpuRHQGlwr