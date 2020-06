ڈنمارک کی خاتون وزیراعظم نے اپنی شادی کیوں ملتوی کردی؟ وجہ کورونا نہیں بلکہ۔۔۔

View this post on Instagram

Jeg glæder mig så meget til at blive gift med den her fantastiske mand. Men helt let skal det åbenbart ikke være, og nu er der indkaldt til Rådsmøde i Bruxelles lige præcis den lørdag i juli, hvor vi havde planlagt bryllup. Øv. Men jeg skal jo passe mit arbejde og varetage Danmarks interesser. Så vi må endnu engang ændre planer ???? Størst af alt er kærligheden ❤️ Og det skal nok lykkes snart at blive gift. Jeg glæder mig til at sige ja til Bo (der heldigvis er meget tålmodig) ????‍♀️