علی گل پیر نے زرتاج گل کے کورونا پر 19 پوائنٹس کا پوسٹ مارٹم کردیا، ویڈیو وائرل

اسلام آبا د (ویب ڈیسک) حال ہی میں وفاقی وزیر برائے موسمیات زرتاج گل نے ایک انٹرویو میں کورونا کی نئی تعریف پیش کی تھی جو انہیں ایسی مہنگی پڑی کے سوشل میڈیا پر میمز کی لائن لگ گئی۔زرتاج گل نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ کووڈ 19 کا مطلب اس کے 19 پوائنٹس ہیں، شو کے بعد ان کی اس بات کا ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس پر متعدد صارفین نے دلچسپ میمز بنا کر سوشل میڈیا پر خوب تمسخر اڑایا۔

علی احمد نامی صارف نے زرتاج گل کا مزاق اڑاتے ہوئے لکھا کہ اس افسردگی والی حالت میں ہمیں اس طرح کے لطیفوں کی بڑی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ زرتاج گل کے مطابق گاڑیوں سے ڈینٹ نکالنے والے کو ڈینٹسٹ کہتے ہیں، ڈرم بجانے والے کو ڈرماٹالوجسٹ وغیرہ۔

احسن نوید نامی صارف نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے میم شیئر کی کہ یعنی 1992 ورلڈ کپ کا مطلب 92 پوائنٹس ہیں۔

On a lighter note I wonder what did #ZartajGulLogic do that my moment with #ImranKhan made it to express tribune ? :p pic.twitter.com/6JLOqcTLZo