بھارتی شہری عاطف اسلم سے محبت کااظہارکیوں کررہے ہیں؟ بھارتی شہری عاطف اسلم سے محبت کااظہارکیوں کررہے ہیں؟

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کی معروف میوزک کمپنی 'ٹی پروڈکشن' کوانتہا پسندوں کی دھمکیوں کےبعد پاکستانی گلوکار عاطف اسلم کا گانا یوٹیوب سے ہٹانا مہنگا پڑ گیا۔

بھارتی کمپنی کی اس حرکت پر انڈین شہریوں نے ٹویٹر پر عاطف اسلم سے محبت کااظہارکرنا شروع کردیا جس کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد ان سے اپنی محبت کااظہارکررہی ہے اور میڈیا پر عاطف کے حق میں ٹرینڈز شروع ہوگئےہیں۔

نجی ٹی وی کے مطابق ٹی سیریز نے ہندو انتہا پسند جماعت مہاراشٹرا نیونرمن سینا (ایم این ایس) کی دھمکی کے بعد عاطف کا گانا "کنا سونا" اپنے یوٹیوب چینل سے ہٹا دیا۔

صرف یہی نہیں بلکہ کمپنی نے گانا ہٹانے کے ساتھ ہندو انتہا پسند جماعت سے معافی بھی مانگی اور کہا ایک ملازم نے غلطی سے پاکستانی گلوکار کا گانا اپ لوڈ کردیا تھا۔

ٹی سیریز کے اس اقدام پر اگرچہ انتہا پسند خوش ہیں تاہم بھارتی شہریوں کی ایک بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ موسیقی کی کوئی حد نہیں ہوتی اور بھارت پاکستانی فنکار عاطف اسلم سے محبت کرتا ہے۔

ایک صارف نے لکھا بھگت ایک جانب نفرت کااظہارکرہے ہیں دوسری جانب سوشانت کی یہ ویڈیو بتا رہی ہے کہ وہ بھی عاطف اسلم سے محبت کرتے تھے۔

سوشل میڈیا صارفین عاطف کی تصاویر ، میمز اور ویڈیوز اپ لوڈ کرکے اپنی محبت کااظہارکرتے نظر آرہے ہیں۔

آریان نے عاطف کی اعلیٰ اخلاقیات سے متعلق ویڈیو پوسٹ کی۔