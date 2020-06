پی ایس ایل 6 کے میچز پشاور میں بھی کھیلے جائیں گے، جاوید آفریدی نے زلمی فینز کو بڑی خوشخبری سنادی

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پشاور زلمی کے چیئرمین جاوید آفریدی نے زلمی فینز کو بڑی خوشخبری سنادی۔

انہوں نے زلمی فینز کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وعدے کے مطابق پشاور سٹیڈیم میں پی ایس ایل 6 کے میچز منعقد کرائے جائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے پی سی بی اور اور خیبر پختونخوا حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔

خیال رہے کہ رواں برس پی ایس ایل 5 کے میچز لاہور، راولپنڈی، ملتان اور کراچی کے سٹیڈیمز میں کرائے گئے تھے۔ اس سے قبل ہونے والے سیزنز متحدہ عرب امارات میں کھیلے گئے جبکہ فائنل میچز لاہور اور کراچی میں کرائے جاتے رہے ہیں۔

Congratulations Zalmi Fans.

As Promised Peshawar Stadium ???? will Host PSL season 6 games in 2021.

Thank you PCB , PSL & KPK Govt for this Support. #PeshawarZalmi pic.twitter.com/1Vh4LXW7bt