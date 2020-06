حلیمہ سلطان پاکستانیوں کی باتوں سے تنگ آگئیں؟ افسوسناک خبر آگئی

استنبول (ڈیلی پاکستان آن لائن) ترک ڈرامے ارطغرل میں حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی اسرا بلجک نے پاکستانیوں کے منفی تبصروں سے بچنے کیلئے اپنی ایک بولڈ تصویر پر کمنٹس کا آپشن ہی بند کردیا۔

پاکستان میں ارطغرل ڈرامہ پیش کیے جانے کے بعد سے اسرا بلجک کی پاکستان میں بہت زیادہ فین فالونگ ہوگئی ہے۔ پاکستانی انہیں بطور اداکار نہیں بلکہ حلیمہ سلطان کے طور پر دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ذاتی زندگی کی تھوڑی سی بھی مغربی تصویر شیئر کرتی ہیں تو پاکستانی ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔

اپنی مغربی طرز کی تصویروں پر منفی تبصروں سے بچنے کیلئے اسرا بلجک نے اب انسٹاگرام پر کمنٹس کا آپشن بند کرنا شروع کردیا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں سمندر کی ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ مغربی لباس میں نظر آرہی ہیں، انہیں شاید پتا تھا کہ اس تصویر کے بعد پاکستانیوں نے ان کی خوب کلاس لگانی ہے، اس لیے انہوں نے اس پوسٹ سے کمنٹس کا آپشن ہی ختم کردیا۔

اسرا بلجک کے اس اقدام پر ایک شخص نے کہا " اسرا بلجک نے اپنی یہ تصویر اپلوڈ کی اور کمنٹس بند کردیے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایسے تمام کمنٹس پہلے پڑھتی ہیں جن میں کہا گیا ہوتا ہے " استغراللہ حلیمہ باجی"۔

Esra bilgic uploaded this picture and disabled the comments. Proof she read all those "astaghfirrulah Halima baji comments before" ???? pic.twitter.com/tvl8VKxmTQ

ایک اور شخص نے کہا کہ بیچاری اسرا بلجک کو پاکستانیوں کی وجہ سے کمنٹس بند کرنے پڑ گئے ہیں کیونکہ پاکستانی ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور ان کے لباس اور دیگر چیزوں پر اپنا تبصرہ ضرور پیش کریں گے۔

Poor @esbilgic was forced to switch off her comments because sanctimonious Pakistanis wouldn't stop flooding her comment sections with judgement and opinions on what she SHOULD wear, according to them. Can some1 tell me iss level ki audacity kahan se milti hai? #EsraBilgic pic.twitter.com/gYDb7VQ5YX