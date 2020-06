سٹیٹ بینک نے مہنگا قرضہ لے کر اگلے ہی روز شرح سود کم کردی، قومی خزانے کو بڑا ٹیکا لگ گیا، ایسا انکشاف کہ پاکستانیوں کو یقین نہ آئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں مزید ایک فیصد کمی کردی ہے جس کے بعد یہ 7 فیصد پر آگئی ہے لیکن اس کام سے پہلے بزرجمہروں نے انوکھے طریقے سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا ٹیکا لگادیا۔

سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے انکشاف کیا ہے کہ 24 جون کو سٹیٹ بینک نے 186 ارب روپے مالیت کے بانڈز فروخت کیے۔ پانچ سالہ مدت کے بانڈز کو 8 اعشاریہ 44 فیصد جبکہ 10 سالہ بانڈز کو 8 اعشاریہ 95 فیصد کی شرح پر بیچا گیا ہے۔

SBP sold on 24June 5yrs bonds@8.44% & 10yrs bonds@8.95%. On 25June SBP reduced policy rate to 7%. #Mind_boggling games continue after Hot Money! pic.twitter.com/kHMO3161y9