25 روپے اضافے کے بعد پاکستان میں پٹرول 100 روپے لٹر ہوگیا ، چین میں کیا ریٹ ہے؟ آپ بھی کہیں گے ہمارے ہاں تو بہت سستا ہے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اب بھی خطے کے دیگر ممالک کی نسبت پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کہیں کم ہیں۔

ڈاکٹر شہباز گل نے بتایا کہ 22 جون کے ریٹ کے مطابق انڈیا میں پٹرول کی قیمت 1.09 ڈالر ہے جو پاکستانی روپوں میں 180 روپے بنتی ہے۔ چین میں فی لٹر پٹرول 137، بنگلہ دیش میں 174 روپے کا مل رہا ہے۔ پاکستان میں جمعہ کو قیمتوں میں اضافے کے بعد بھی پٹرول کی قیمت 100 روپے 10 پیسے ہے جو دیگر ممالک کی نسبت بہت سستا ہے۔

Petrol :

As per global price index *( 22/06)*

India : USD 1.09 * 166 =

180 PKR

China : USD 0.83* 166 = PKR 137

Bangl : USD 1.05 * 166 = PKR 174

Pakistan -(After revision) as on 26-06- 2020) : PKR 100.10 ( 0.60 USD)

Still most cheapest

* considering PKR /USD= 166