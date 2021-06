راہ چلتی خاتون کے ساتھ انتہائی افسوسناک واقعہ کی ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہو گی لیکن یہ کون ہے اور کہاں جارہی تھی ؟ تفصیلات سامنے آ گئیں

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں برقعہ پہنے ایک خاتون گلی میں چلتی ہوئی جارہی ہے اتنی دیر میں پیچھے سے موٹر سائیکل پر سوار ایک نوجوان آتا ہے اور وہ لڑکی کے پرس کو کھینچ کر لے جاتا ہے ، زور دار جھٹکے کے باعث لڑکی بہت بری طرح سے گلی میں گر پڑتی ہے اور زخمی ہوتی ہے جبکہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیزیں بھی نیچے گر چاتی ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ دراصل راولپنڈی میں پیش آیا ، یہ خاتون دراصل پرائیویٹ سکول میں بچوں کو پڑھاتی ہیں اور نہایت معتبر پیشے سے وابستہ ہیں جو کہ اس سے حاصل ہونے والی رقم سے اپنا گزر بسر کرنے کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کا بھی خیال رکھ رہی ہیں ۔ خاتون کے ساتھ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ صبح سکول کیلئے جا رہی تھیں ۔

This girl is a school teacher in a private school - incident happened when she was going to the school early morning. Cannot image the trauma she had. Low salary. Daily life struggle. And these beasts roaming around in streets. Police must act and arrest this culprit. #Rawalpindi pic.twitter.com/k5oWgYfPLf