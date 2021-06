وزیراعظم کا خواتین کے لباس بارے بیان، ایک پاکستانی رپورٹر کی ایسی دلیل کہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہوگیا وزیراعظم کا خواتین کے لباس بارے بیان، ایک پاکستانی رپورٹر کی ایسی دلیل کہ ...

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ دنوں ایک امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بیان دیا کہ خواتین اگر کم لباس پہنیں گی تو اس کا مردوں پر لازمی اثر ہو گا۔ اس بیان پر دو آراءپائی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ، بالخصوص حقوق نسواں کے کارکن اس بیان کی مخالفت کر رہے ہیں جبکہ تحریک انصاف کے حامی اس بیان کے دفاع میں دلیلیں تراش رہے ہیں۔

گزشتہ دنوں ایک آدمی جسے نجی ٹی وی چینل کا رپورٹر قراردیاجارہاہے، نے اس بیان کے حق میں ایسی دلیل دے ڈالی کہ ویڈیو منظر عام پر آئی تو لوگ سر پیٹ کر رہ گئے۔ اس ویڈیو میں یہ آدمی خواتین کو ایک ’ٹافی‘ سے تشبیہ دے رہا ہوتا ہے۔یہ آدمی دو ٹافیاں لیتا ہے۔ ان میں سے ایک کا ریپر اتار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ” اب میں ان دونوں ٹافیوں کو یہاں سڑک پر پھینک دیتا ہوں، گھنٹہ دو گھنٹے بعد اس میں سے کون سی ٹافی کو آپ کھا سکیں گے۔ جو ٹافی ریپر اتار کر رکھی گئی ہے اس پر وائرس، بیکٹیریا وغیرہ ’حملہ‘ کر دیں گے اور لوگ اسے نہیں کھائیں گے جبکہ جو ٹافی ریپر میں ہے اسے ہر کوئی کھا لے گا۔ اس طرح وزیراعظم عمران خان نے بھی خواتین اور ان کے لباس کے متعلق بات کی ہے کہ خواتین کو پورا لباس پہننا چاہیے۔“

When will Pakistanis finally understand the difference between a Candy and a Human being ???? https://t.co/jGHSGOm5AA — Noman Khalid Ch (@nomankhalidch) June 25, 2021

اس آدمی نے جس بھونڈے انداز میں خواتین کو ٹافی سے تشبیہ دی ہے، اس پر سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے شدید ردعمل آ رہا ہے۔ عنایا خان نامی ایک صارف نے لکھا ہے کہ ”اس آدمی کے ساتھ روزمرہ زندگی میں جن خواتین کو واسطہ پڑتا ہے، خدا انہیں اس آدمی سے محفوظ رکھے۔“

I pray for the safety of women that interact with this man on a daily basis pic.twitter.com/MsiG53W2gl — Anaya Khan (@AnayaNKhan) June 23, 2021