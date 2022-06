آرمی چیف کو سعودی عرب کی جانب سے "کنگ عبدالعزیز میڈل" سے نوازے جانے پر وزیر اعظم کی مبارکباد

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سعودی عرب کی جانب سے کنگ عبدالعزیز میڈل سے نوازے جانے پر مبارکباد پیش کی ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ مسلح افواج اور عوام کیلئے بہت بڑا اعزاز ہے ، سعودی عرب کی سلامتی کو پاکستان کی سلامتی سمجھتے ہیں اور دو طرفہ تعقات مزید مضبوط بنانےکے عزم کا اعادہ کرتے ہیں ۔

We consider the security of Saudi Arabia as our own and are completely resolved to further cementing our multifaceted bilateral relationship including excellent defence cooperation. https://t.co/YqGz6Im673