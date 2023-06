’مجھے بھی ٹائٹن آبدوز پر جانے کی دعوت تھی لیکن میں نے انکار کردیا‘ معروف یوٹیوبر نے تہلکہ خیز دعویٰ کردیا

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) بحراوقیانوس میں ٹائٹن نامی آبدوز کو حادثہ پیش آنے کے بعد سے عالمی میڈیا پر یہی موضوع بحث ہے اور ماضی میں اس آبدوز میں سفر کرنے والے لوگ اپنے تجربے کے متعلق دنیا کو بتا رہے ہیں۔ ایسے میں معروف یوٹیوبر ’مسٹر بیسٹ‘ (MrBeast)ایک دعویٰ کر دیا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ بھی ٹائٹن کے اس سفر میں شامل ہو سکتے تھے تاہم انہوں نے انکار کر دیا تھا۔

میل آن لائن کے مطابق مسٹر بیسٹ نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ کے ذریعے دعویٰ کیا ہے کہ ”مجھے بھی ٹائی ٹینک کے ملبے کی سیر کے لیے جانے والی ٹائٹن آبدوز میں جانے کی دعوت دی گئی تھی مگر میں نے منع کر دیا۔ ٹائٹن کو حادثہ پیش آنے کے بعد جب یہ سوچ کر ہی میں خوفزدہ ہو جاتا ہوں کہ اگر میں حامی بھر لیتا تو میں بھی اس میں موجود ہوتا۔“ 25سالہ مسٹربیسٹ، جن کا اصلی نام جمی ڈونلڈسن ہے، دنیا کے امیر ترین یوٹیوبر ہیں جن کی دولت کا گزشتہ سال تخمینہ 50کروڑ ڈالر لگایا گیا۔

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA