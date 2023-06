وہ کرکٹ گراﺅنڈ جسے عمران خان نے پاکستان کا خوبصورت ترین گراﺅنڈ بنانے کاعندیہ دیدیا

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے نمل یونیورسٹی میانوالی کے خوبصورت کرکٹ گراﺅنڈ کی تصاویر شیئر کر دیں۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق سابق وزیراعظم کی طرف سے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر اس گراﺅنڈ کی تصاویر شیئر کی گئی ہیں جن میں گراﺅنڈ کے ایک طرف خوبصورت جھیل اور دوسری طرف سالٹ رینج کے دلفریب مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔

ان تصاویر کے ساتھ ٹویٹ میں عمران خان لکھتے ہیں کہ ”نمل یونیورسٹی میانوالی کا کرکٹ گراﺅنڈ پاکستان کے خوبصورت ترین گراﺅنڈز میں سے ایک بنے گا انشاءاللہ، جس کے شمالی میں جھیل ہے اور جنوب میں قدیمی سالٹ رینج۔“واضح رہے کہ عمران خان نمل ایجوکیشن فاﺅنڈیشن کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین ہیں، جو’نمل نالج سٹی‘ کو سپانسر کر رہی ہے۔ 2019ءمیں عمران خان نے بطور وزیراعظم پاکستان آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرز پر میانوالی میں ’نمل نالج سٹی‘کا افتتاح کیا تھا۔

The Namal University cricket ground in Mianwali will InshAllah become one of the most beautiful and scenic grounds in Pakistan, with lake in the north and the ancient salt range in the south. pic.twitter.com/NQBZ5e68Nk