موسمیاتی تبدیلیاں زراعت و خوراک پر انتہائی مہلک اثرات مرتب کر رہی ہیں

رپورٹ: نزاکت علی بھٹی

تیزی سے رونما ہونیوالی موسمیاتی تبدیلیوں کے ہولناک اثرات پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک کو بُری طرح متاثر کررہے ہیں جس سے پیداہونیوالی ماحولیاتی، فضائی و آبی آلودگی اور گلوبل وارمنگ کے سبب موسمیاتی تبدیلیاں سب سے زیادہ زراعت اور خوراک کے وسائل کیلئے سنگین خطرات کا موجب بن رہی ہیں۔ گلوبل وارمنگ سے بڑھتا ہوا درجہ حرارت کئی موسمی آفات کو جنم دے کر سونامی جیسے سمندری طوفان، طوفانی بارشوں اور کئی ممالک میں شدید خشک سالی کا سبب بن کر انسانوں، حیوانوں کو کئی مہلک امراض میں متبلا کرنے اور فصلوں کو بری طرح متاثر کرنے کے علاوہ پانی کے ذخائر میں کمی کا باعث بھی بن رہا ہے۔

موسمیاتی تبدیلیوں کے ہولناک اثرات سے اقوام عالم کو بالعموم اور شدید متاثرہ ممالک کے عوام کو بالخصوص آگاہ کرنے اور انفرادی و اجتماعی سطح پر احتیاطی اقدامات کا شعور بیدار کرنے کیلئے ان دنوں دنیا بھر میں بین الاقوامی و قومی کانفرنسیں منعقد ہورہی ہیں۔ پاکستان کا شمار بد قسمتی سے موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ممالک میں ہوتا ہے۔ ان مہلک اثرات سے عوام الناس کی آگاہی کیلئے گذشتہ روز کراچی میں ایک عالمی کانفرنس منعقد ہوئی۔ فیوچر فورم پرائیویٹ لمیٹڈ کے زیر اہتمام ہوٹل میریٹ کراچی میں منعقدہ اس کانفرنس کی صدارت وزیر ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ سید ناصر حسین شاہ نے کی جبکہ وزیر اعظم کے مشیر برائے صنعتی امور ڈاکٹر اختیار بیگ مر زا مہمان خصوصی تھے۔ کانفرنس میں ماحولیاتی امور کے ماہرین ، سٹوڈنٹس، این جی اوز کے رضاکاران اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس کانفرنس میں موسمیاتی تبدیلیوں کے زراعت و خوراک پر مہلک اثرات کے موضوع پر تفصیلی کلیدی مقالہ موثر سلائیڈز شو کے ساتھ ڈاکٹر احمد سلیم اختر جنرل مینجر ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ تارا گروپ نے پیش کیا۔ جبکہ کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں تارا گروپ پاکستان کو موسمیاتی اثرات سے محفوظ زرعی ٹیکنالوجی اور ماحول و کسان دوست پراڈکٹس تیار کر کے کسانوں کو فراہم کرنے کے لائق تحسین اقدامات پر سمارٹ ایگریکلچر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ گذشتہ ایک برس میں تارا گروپ کا یہ آٹھواں امتیازی ایوارڈ تھا۔ اس کانفرنس میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور ان پر قابو پانے کی حکمت عملی پر ڈاکٹر احمد سلیم اختر کے علاوہ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ، احمد ملک صدر کراچی پریس کلب، ریاض احمد سربراہ محکمہ جنگلات محمد یار میر جٹ، ڈاکٹر حنا سعید بیگ، عبد الجبار قاضی، ڈاکٹر زمان احمد، سمیر شیخ،شیخ شفقت الٰہی، نجف قلی مرزا، ناصر عثمانی اور مفتی غفور احمد نے خطاب کیا۔ کراچی گرائمر سکول کے طلباء نے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پر انتہائی دلاویز ٹیبلوپرفارمنس کا شاندار مظاہرہ کیا۔

ڈاکٹر احمد سلیم اختر نے اپنے کلیدی مقالہ میں موسمیاتی تبدیلیوں کے زراعت و خوراک پر ہولناک اثرات کے موضوع پر موثر سلائیڈز شو کے ساتھ اپنے خطاب میں موسمیاتی تبدیلیوں اور گلوبل وارمنگ کی وجوہات، درجہ حرارت بڑھنے کے اسباب اور انکے سبب پانی کے ذخائر میں کمی ، خوراک و زراعت، انسانی صحت، چرند پرند اور نباتات پر اثرات، گلیشئرز کے پگھلاؤ ، سمندری طوفانوں، سیلابوں اور طوفانی بارشوں سے ہونے والی تباہی کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا آبادی میں بے تحاشا اضافہ ، صنعتوں کا پھیلاؤ، جنگلات کی اندھا دھند کٹائی، فصلوں پر مہلک زہروں کے سپرے میں اضافہ، شہروں اور صنعتوں کے مہلک فضلہ جات کا میٹھے دریائی پانی میں اخراج، زرخیز رقبوں پر ہاؤسنگ وصنعتی تعمیرات کا تیزی سے پھیلاؤ، گاڑیوں کی بہتات ،کیمیاوی کھادوں کے استعمال میں تیز تر اضافہ اور امور لائیو سٹاک کے بعض عوامل علاوہ دھان کی کٹائی کے بعد فصلوں کو جلانے سے پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیسز کے باعث کاربن ڈائی آکسائیڈز اور متھین میں ہونے والا اضافہ انسان، حیوانات اور نباتات پر مہلک اثرات مرتب کررہا ہے جن پر قابو پانے کی موثر حکمت عملی تمام متعلقہ شعبوں کے اشتراک سے تشکیل دے کر کارگر انداز میں عملدرآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ یہ متضاد صورتحال بھی ماہرین کے علم میں ہونی چاہیے کہ زراعت و خو راک کا شعبۂ نہ صرف موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی بُری طرح زد میں ہے بلکہ اس شعبۂ کے کئی عوامل ماحو لیاتی ، فضائی و آبی آلودگی کے علاوہ گلوبل وارمنگ میں اضافہ کا سبب بھی بن رہے ہیں جبکہ کئی موسمیاتی تبد یلیاں کسی حد تک زراعت کیلئے مفید بھی ثابت ہو رہی ہیں انہوں نے اس بار ے میں حقائق کی نشاندہی کر تے ہوئے کھیتی باڑی کے عوامل میں توازن بر قرار رکھنے اور اقد رت کے نظام میں غیر ضروری مداخلت کے عوامل اختیار کرنے سے گر یز کر نے پر زور دیا۔

ڈاکٹر احمد سلیم نے کہا کہ پاکستان کیلئے موسمیاتی تبدیلیوں کے مضرا ثرات بہت تباہ کن ثابت ہونگے اگر ان پر قابو پانے کے لئے ہم نے قومی پالیسی کی تشکیل اور اس پر موثر عملدرآمد کے لائحہ عمل میں مزید تاخیر کی غفلت کی اِسلئے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے شدید متاثرہ ممالک میں پاکستان اس وقت ساتویں نمبر پر ہے جس کا بڑا سبب ہمارے عوام الناس کی ان مہلک اثرات سے عدم آگاہی ہے۔ ہمیں عوام الناس کو ان ہولناک اثرات سے محفوظ رکھنے اور مطلوبہ اقدامات پر عمل پیرا ہونے میں ہر شخص کو انفرادی اور پوری قوم کو اجتماعی کردار ادا کرنے کا تواتر سے شعور بیدار کرنے کی مہم ہر ممکنہ ذرائع سے شروع کرنا ہوگی۔ ہمیں آبادی میں بے تحاشہ اضافہ پر قابو پانے کی موجودہ 2.4 فیصد کی قومی شرح جس میں بعض خطوں میں اضافہ 4.8 فیصد سے بھی زائد ہے اس پر قابو پانے کیلئے خصوصی اقدامات ا ولیت سے کرنا ہو ں گے وگرنہ آبادی کا بم ہمارے تمام شعبوں کی منصوبہ سازی کو تہس نہس کرکے رکھ د ے گا۔ ہمیں زراعت سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی آلودگی کے 40 تا 54 فیصد اثرات اور لائیو سٹاک کے ذریعے 14 فیصد سے زائد بڑھنے والی گرین ہاؤس گیسز میں اضافہ پر قابو پانے کیلئے آرگینک فارمنگ کے رجحان کو بڑھانے اور کم سے کم سپرے کے ساتھ تحفظ نباتات ممکن بنانے موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف قوت مدافعت اور قوت برداشت رکھنے والی فصلوں کے بیجوں کی تحقیق کو ترجیح دینے اور ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ کو جدید تقاضوں کے مطابق کر دار ادا کرنے کے قابل بنانا ہوگا۔ ہمیں دھان کی کٹائی کے بعد مڈھوں کو جلانے پر سختی سے پابندی عائد کرنا ہوگی۔ ہمیں گلیشےئرز کے تیزی سے پگھلاؤ کو روکنے ، کاربن ڈائی آکسائیڈاور متھین پر قابو پانے اور درجہ حرارت میں کمی لانے کیلے کثرت سے شجر کاری کرنے اور درختوں کو اندھا دھند کاٹنے پر سخت قوانین نافذکرکے پابندی عائد کرنا ہوگی۔

انہوں نے بتایا کہ عالمی سطح پر جنگلات کے رقبے کی کم از کم شرح 25 فیصد ہے مگر یہ امر انتہائی خوفناک ہے کہ پاکستان میں یہ شرح جو گذشتہ دہائی میں 3.28 فیصد تھی مزید کم ہوکر 1.91 فیصد رہ گئی ہے جس پر جنگی بنیادوں پر قابو پانے کیلئے نئی شجر کاری کرنے اور ٹمبر مافیا سے آہنی ہاتھ سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دنیا میں خشک سالی سے متاثرہ رقبہ کی شرح میں گذشتہ 40 سالوں میں دوگنا اضافہ ہوچکا ہے۔ ہمیں پانی کی کمی کو دور کرنے کیلئے سمندر برد ہونے والے کثیر مقدار میں میٹھے پانی کو بچانے کیلئے کثرت سے چھوٹے اور بڑے ڈیمز تعمیر کرنا ہونگے۔ ہمیں زیر زمین میٹھے پانی کو محفوظ بنانے اور بارشوں و سیلابوں کے پانی کو محفوظ کرنے کیلئے کثرت سے تالاب اور کنوئیں بنانا ہونگے وگرنہ آئیندہ چند برسوں میں کثیر آبادی اور زیر کاشت رقبہ پانی کی شدید قلت سے دوچار ہوجائے گا۔ ہمیں کم پانی سے کاشتکاری کی ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی۔ ہمیں شہری آبادی کو بھی پانی کے بے تحاشہ ضیاع پر قابوپانے کیلئے عوامی شعور بیدار کرنا ہوگا۔ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو برداشت کرنے والی فصلوں و سپرے کے بغیر جڑی بوٹیوں، بیماریوں اور کیڑوں کو تلف کرنے کی ٹیکنالوجی کسانوں میں متعارف کروانا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت موسمیاتی تبدیلیوں سے برد آزما ہونے کیلئے کلائمیٹ چینج ایکٹ 2017 نافذ کرنے والی ہے جس پر عملدرآمد کیلئے یو این ڈی پی کے تعاون سے کئی منصوبوں کا آغاز کررہی ہے جن میں متعین کےئے جانے والی افرادی قوت کی خصوصی تربیت اور عوام الناس کی آگاہی کیلئے این جی اوز اور کارپوریٹ سیکٹر سے اشتراک عمل کومربوط بنانے کو اولیت دی جائے گی۔ ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کے تحت گرین پاکستان منصوبے پر ملک بھر میں وسیع پیمانے پر شجر کاری کرنے اور شہر ی و صنعتی علاقوں سے خارج ہونے والے 70 فیصد پانی کو ٹریٹ کرنے کے منصوبے شامل ہیں جبکہ دوسرے مرحلے میں مزید رقبے کو زیر کاشت لانے ، پانی و خوراک اور توانائی کو بچانے اور انسانوں و مویشیوں کو بیماریوں سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر کے بارے میں آگاہی مہم شروع کی جائے گی۔

ڈاکٹر احمد سلیم اختر نے بتایا کہ تار اگروپ پاکستان اپنے بنیادی نصب العین "Commitment to a Better Tomorrow" کے تحت کسانوں اور عوام الناس کی فلاح کے کئی اہم اقدامات کر رہا ہے جن میں ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ کو جدید تقاضوں پر پورا اترنے کی ٹیکنالوجی وضع کرنے، ایگروکیمیکلز کی ماحول وکسان دوست پراڈکٹس تیار کر کے کسانوں کو فراہم کرنے ، کپاس کی ملٹی جین ورائٹیز دریافت کرکے سپرے کی تعداد میں خاطر خواہ کمی لانے ، موسمی تبدیلیوں کو برداشت کرنے والے بیجوں کی دریافت کیلئے خصوصی بریڈنگ پروگرام شروع کرنے ، کسانوں کو سپرے کے مضر اثرات سے بچاؤ کیلئے صحیح و موثر سپرے تکنیک اور دھان و دیگر فصلوں کے مڈھوں کو جلانے کی بجائے متبادل طریقوں سے تلف کرنے کی کھیتوں پر کسانوں کو تربیت دینے، ماحول دوست زرعی ٹیکنالوجی کے فروغ کیلئے کسانوں کو اعلیٰ ماہرین سے ملک میں اور بیرون ملک تربیت دلوالے کے علاوہ احتیاطی تدابیر پر مبنی مفت لٹریچر فراہم کرنے، پانی ضائع ہونے سے بچانے کے طریقے اپنانے اور سفید مکھی و گلابی سنڈی کو قبل از سیزن تلف کر نے کے طر یقے اختیار کرنے کے علاوہ تارا گروپ اپنے پلانٹ اور لیبارٹریز کو آئی ایس او 17025 کے تحت ایکریڈیشن دلوا کر اس ضمن میں تمام عالمی تقاضے پورا کررہا ہے۔ ان مثالی اقدامات کا اعتراف کرتے ہوئے کئی قومی و بین الاقوامی فورمز نے تارا گروپ کو ایکسیلنس ایوارڈز سے نوازا ہے۔ جن میں آج کانفرنس میں دیا جانے والا سمارٹ ایگر یکلچر ایوارڈ گراں قدر اضافہ ہے۔

انہوں نے کہا کہ میری دانست میں If you change the climate, you can change everything

کے نعرہ اور نصب العین کو شعار بنا کر اگر ہم موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کیلئے Smart Agriculture ٹیکنالوجی اپنالیں، ہم کسانوں اور عوام الناس کی آگاہی کیلئے ہر ممکن طریقے اختیار کرنے کا اقدام کریں، ہم موسمیاتی تبدیلیوں سے آگاہی کو اسے سکول کی سطح پر سیلبیس میں شامل کرلیں ہم موسمیاتی تبدیلیوں کو برداشت کرنے کی اہلیت رکھنے والی بیجوں کی اقسام دریافت کا تحقیقی عمل تیز کرلیں ہم ماحول و کسان دوست کاشتکاری اور پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کی ٹیکنالوجی عام کردیں ، اگر ہم فصلوں کی باقیات کو جلانے کی بجائے متبادل طریقے اپنانے پر اپنے کسا نوں کو آمادہ کرلیں، اگر ہم افواج پاکستان ، طالب علموں اور رضا کاروں و کسانوں کے ذریعے وسیع پیمانے پر شجر کاری کرنے اور درختوں کی کٹائی کو روکنے کیلئے سخت ترین قوانین کا نفاذ ممکن بنالیں تو ہم بڑی حد تک خوراک و زراعت اور عوام الناس کو موسمی تبدیلیوں کے درپیش سنگین خطرات سے بچا سکتے ہیں لیکن اس کیلئے سب سے پہلے سیاست دانوں اور حکمرانوں کو فی الفور عملی اقدامات کیلئے قائل کرنا وقت کی ا ولین ضرورت ہے۔ کانفرنس کے مہمانانِ خصوصی ، منتظمین و شرکاء نے ڈاکٹر سلیم اختر کے خطاب کو مثالی قراردیا۔ اختتامی اجلاس میں تارا گروپ کے ماحول و کسان اقدامات پر سمارٹ ایگریکلچر ایوارڈ اور بہترین مقالہ پر ڈاکٹر احمد سلیم کو خصوصی ایوارڈ عطا کیا گیا۔

