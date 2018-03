پی ایس ایل فائنل،میچ ختم ہوتے ہی موٹرسائیکل سواروں نے’شاہد آفریدی ‘کو اٹھا لیا اور پھر۔ ۔ ۔

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ سیزن تھری کی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ بن گئی ہے ، میچ دیکھنے کے لیے شائقین کی کثیر تعداد کے علاوہ شاہد آفریدی ، ماہرہ خان، بلاول ، وزیراعلیٰ اور گورنرسندھ ، وزیراعظم عباسی سمیت دیگر اعلیٰ سیاسی ، عسکری شخصیات اور سابق کرکٹرز آئے تھے لیکن میچ ختم ہوتے ہی موٹرسائیکل سواروں نے ایسی حرکت کردی کہ آپ کیلئے ہنسی روکنا مشکل ہوجائے گا۔

جی ہاں، آپ نے مختلف سیاسی جماعتوں کے جلسوں میں کرسیاں اور کھانا وغیرہ اٹھا کر لے جانے کی خبریں تو سنی ہوں گی لیکن پی ایس ایل فائنل کے موقع پر وہاں رکھی گئی شاہد خان آفریدی کی ڈمی کو بھی موٹرسائیکل سوار شائقین کرکٹ نے نہ چھوڑا اور جاتے ہوئے اسے بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے جبکہ ’شاہدآفریدی‘ کو لے جاتے ہوئے ویڈیو بھی سامنے آگئی ۔

Shahid Afridi 'picked up and taken away' by cricket fans at the end of PSL final in #Karachi last night pic.twitter.com/rAdcp3HigF