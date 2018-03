راحیل شریف کا وہ روپ سامنے آگیا جو آج تک کسی پاکستانی نے نہ دیکھا تھا، کیا کررہے ہیں؟ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے

ایبٹ آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق آرمی چیف راحیل شریف اس وقت سے عوام میں بے پناہ مقبول ہیں جب سے وہ پاک فوج کے سربراہ تھے، انہیں ایک خوش مزاج ، اپنی دھن کا پکا سپاہی اور ایک نڈر افسر تصور کیا جاتاہے ، اب پہلی بار راحیل شریف کا ایسا روپ سامنے آگیا جوآج سے پہلے اپنے ملک میں انہیں کسی پاکستانی نے نہیں دیکھاتھا، گزشتہ ہفتے ایبٹ آباد میں پیفرز میس کے دورے پر فرنٹیئر فورس رجمنٹ کے استقبالیہ میں پشتو نغمے پرسابق سپہ سالار نے فوجی جوانوں کے ساتھ رقص کیاجس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ۔

سامنے آنیوالی ویڈیو میں سابق آرمی چیف خوشگوار موڈ میں نظر آرہے ہیں اور انہوں نے فرنٹیئر فورس رجمنٹ کے استقبالیہ میں پشتو نغمے پر فوجی جوانوں کے ساتھ رقص کرتے ہوئے دکھائی دے رہیں ہیںجبکہ فوجی جوان بھی سابق سربراہ کے ساتھ رقص سے لطف اندوز ہورہے ہیں۔ان میں سے بہت سارے فوجی راحیل شریف کے ساتھ سیلفی تصویریں بناتے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ویڈیو دیکھئے

General Raheel Sharif dancing with officers and jawans on a Pashto song! This man is so adorable! ❤ pic.twitter.com/iguF62AMPx