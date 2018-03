”اگلے سال پی ایس ایل میں۔۔۔“ کمنٹری کے ذریعے پی ایس ایل کو چار چاند لگانے والے ایلن ویلکنز نے اگلے پی ایس ایل کیلئے ایسا اعلان کر دیا کہ بھارت کی نیندیں اڑ جائیں گی، فرط جذبات سے پاکستانیوں کی آنکھیں نم ہو گئیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کو کمنٹری کے ذریعے چار چاند لگانے والے سابق برطانوی کرکٹر ایلن ولکنز نے پی ایس ایل تھری ختم ہوتے ہی پاکستانیوں کیلئے بیان جاری کرتے ہوئے پی ایس ایل فور کیلئے ایسا اعلان کر دیا کہ بھارت کی نیندیں اڑ جائیں گی۔

ایلن ولکنز نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں کہا ”پاکستان سپر لیگ اور پاکستانیوں کو بہت بہت شکریہ جنہوں نے لاہور اور کراچی جیسے خوبصورت شہروں میں ہمارا والہانہ استقبال کیا۔ انشاءاللہ اگلے سال ایک مرتبہ پھر آئیں گے!!!“

ایلن ولکنز نے اپنے پیغام میں ناصرف پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا بلکہ اس کیساتھ ہی اگلے سال بھی پاکستان آنے کا اعلان ابھی سے ہی کر دیا ہے جس کے باعث پاکستانی بے پناہ خوش ہوئے اور والہانہ محبت نچھاور کرنے لگے۔

رومی نامی صارف نے لکھا ”ٹورنامنٹ کو بہت زیادہ دلچسپ بنانے کیلئے بہت بہت شکریہ!!! آپ کی کمنٹری، تجزئیے ، کرکٹ سے محبت ، پی ایس ایل اور اس کے مداحوں نے ٹورنامنٹ کو بہت شاندار بنا دیا“

Thank you Alan for making it so enjoyable and for giving us all a treat! Your commentary, insights and clear love for the game, the PSL & its fans made the tournament so incredible! ???? — Romi (@elextrified) March 25, 2018

احمر مراد نے لکھا ”یہاں آنے اور پاکستان کی مثبت آواز بننے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے بہت سے نئے مداح بنا لئے ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں“

Thank you for being there and for being a positive voice for Pakistan. You have won many new fans who love you! — Ahmer Murad ???? (@AhmerMurad) March 25, 2018

طاہر عباسی نے لکھا ”پاکستان آنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے اور آپ ہمیشہ سے میرے فیورٹ شخص ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں، خوش رہیں“

Thank you so much for coming Pakistan we never forget you you are always my favorite person I wanna see you again good bless you pic.twitter.com/M9HmRE9dXa — Tahir Abbasi (@TahirAbabbai) March 25, 2018

ہارون نے لکھا ”آپ لوگوں نے پی ایس ایل بہترین کام کیا ہے۔ آپ کی کمنٹری بہت اچھی ہوتی ہے۔ ہم بے صبری سے اگلے پی ایس ایل کا انتظار کریں گے، خوش رہیں“

You guys did amazing job in PSL. Loved your commentary. We will be waiting anxiously for the next year's PSL. Stay blessed.???????? — Haroon (@HaroonAbbas) March 25, 2018

سومیہ نے لکھا ” پاکستان آنے کا بہت بہت شکریہ“

Thank you so much for coming???????????????? — Somayya (@somaiya19) March 25, 2018

حدیقہ نے لکھا ”آنے کا بہت بہت شکریہ۔۔۔ پی ایس ایل کمنٹری ٹیم اب تک کی بہترین کمنٹری ٹیم ہے، امید ہے کہ آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہو گا“