اپنی ذمہ داری پر پاکستان آنے والے جے پی ڈومنی نے ٹرافی کیساتھ پاکستانیوں کیلئے ایسا پیغام جاری کر دیا کہ بھارتیوں میں بے چینی پھیل جائے گی، پی ایس ایل سے متعلق وہ بات کہہ دی جو کسی نے آئی پی ایل کے بارے میں بھی نہیں کی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے پلے آف اور فائنل میچ کھیلنے کیلئے متعدد غیر ملکی کھلاڑی پاکستان آئے مگر ان سب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے جے پی ڈومنی نمایاں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کرکٹ بورڈ کی طرف سے اجازت نہ ملنے کے باوجود اپنی ذمہ داری پر پاکستان آ کر نئی تاریخ رقم کی۔

نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پشاور زلمی کیخلاف کھیلے گئے فائنل میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی کپتانی کے فرائض بھی جے پی ڈومنی نے ہی سرانجام دئیے اور ان کی قیادت میں ٹیم نے ٹرافی اپنے نام کی جس کے باعث یہ ٹورنامنٹ ان کیلئے اور بھی یادگار بن گیا ہے۔

جے پی ڈومنی نے میچ ختم ہونے کے بعد پی ایس ایل کی ٹرافی کیساتھ تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کرتے ہوئے پاکستانیوں کیلئے ایسا پیغام جاری کیا کہ بھارتیوں میں بے چینی پھیل جائے گی اور ساتھ ہی پی ایس ایل کے بارے میں بھی ایسی بات کہہ دی جو آج تک کھلاڑیوں نے آئی پی ایل کے بارے میں بھی نہیں کی۔

جے پی ڈومنی نے ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا "پاکستانیوں اور اسلام آباد یونائیٹڈ فیملی کا چند بہترین ہفتوں کیلئے بہت بہت شکریہ۔۔۔ یقینا یہ میرے کیرئیر کی نمایاں ترین لیگ ہے۔ میرے ٹیم کے ساتھیو اور سپورٹ سٹاف، آپ بھی کمال تھے۔۔۔ یادوں کیلئے بہت بہت شکریہ۔۔۔"

پاکستانیوں نے بھی جے پی ڈومنی کا پاکستان آنے پر شکریہ ادا کیا اور بالخصوص اپنی ذمہ داری پر پاکستان آنے پر انتہائی مشکور نظر آئے۔حذیفہ منظور نامی صارف نے لکھا ”آپ کا بہت بہت شکریہ۔۔۔ لو یو“

احمد مشتاق نے لکھا ”آپ سے پیار ہے جے پی“

عابد ملک اعوان نے لکھا ”لو یو ڈومنی۔۔۔ آپ اپنی ذمہ داری پر پاکستان آئے۔۔۔ آپ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے“

حمزہ ہاشمی نے لکھا ”ٹورنامنٹ کو مزید یادگار بنانے کیلئے بہت بہت شکریہ جے پی۔ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اور پاکستان آنے کیلئے بہت بہت شکریہ“

عثمان علی شاہ نے لکھا ”پاکستان آنے کا بہت بہت شکریہ اور چیمپئن آپ پیار اور عزت کے مستحق ہیں ۔۔۔ پی ایس ایل میں اچھی یادیں دیکھنے کیلئے بہت بہت شکریہ۔۔۔“

حیاءنور نے لکھا ” پاکستان آنے کیلئے بہت بہت شکریہ“