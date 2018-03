”لاہور کو عمر اکمل نے ہرایا، پشاور کو آپ نے اور کراچی کنگز کو۔۔۔“ کامران اکمل نے میچ ہارنے کے بعد ٹوئٹر پر پیغام جاری کیا تو پاکستانیوں نے ”کمر کس“ لی، وہ کام کر دیا کہ آج کے بعد ٹویٹ کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے فائنل میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کو شکست دے کر دوسری بار چیمپئنز ہونے کا اعزاز حاصل کیا مگر پشاور زلمی کے مداح اس شکست کا ذمہ دار صرف اور صرف کامران اکمل کو ٹھہرا رہے ہیں جنہوں نے اہم موقع پر کیچ ڈراپ کر دیا۔

میچ کے بعد کامران اکمل کو بیسٹ بیٹسمین کا ایوارڈ بھی دیا گیا لیکن اس ایک کیچ ڈراپ نے تمام پاکستانیوں کو ان کی کارکردگی بھلا دی اور ہر کوئی سوشل میڈیا پر دل کی بھڑاس نکالنے میں مصروف ہو گیا۔ کامران اکمل نے میچ کے بعد ٹوئٹر پر پیغام جاری کیا تو صارفین نے بھی ’کمر کس‘ لی اور پھر وہ کچھ کر دیا کہ آج کے بعد کامران اکمل کوئی بھی ٹویٹ کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچیں گے۔

کامران اکمل نے اپنے پیغام میں کہا ”بدقسمتی۔۔۔ ہم پورے ٹورنامنٹ میں بہت شاندار کھیلتے رہے لیکن بدقسمتی سے آج جیت نہ سکے۔ مداحوں سے معافی مانگتا ہوں اور بھرپور حمایت اور پیار دینے پر شکریہ ادا کرتا ہوں“

Hard luck @PeshawarZalmi we have been excellent throughout #PSL3 but unfortunately couldn't make 2day apologies2fans thnx for all the love — Kamran Akmal (@KamiAkmal23) March 25, 2018



انہوں نے شائد یہ سوچ کر پیغام جاری کیا ہو گا کہ صارفین بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے اور کیچ چھوڑنے پر ہونے والی مایوسی پر حوصلہ افزائی کریں گے لیکن صارفین تو کچھ اور ہی تیاری کر کے بیٹھے تھے۔

نعمان علی نامی صارف نے پہلا ’دھماکہ‘ کیا اور لکھا ”لاہور کو عمر اکمل نے ہرایا، پشاور کو آپ نے ہرایا اور کراچی کو بابر اعظم نے۔۔۔ کیا فیملی ہے آپ کی“

Lahore ko umar akmal ne harya. peshwar ko apne harya or karachi ko baber azam ne..kia family hy apki ???? — Numan Ali (@NumanAlisaeed) March 25, 2018

کاشف ان کی حمایت کرتے نظر آئے اور لکھا ”فائنل میں بھی اسی نے پہنچایا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو“

Peshawar ko final.m.b isi ne ponchaya agr ytad ho apko — kashif fida (@kas_hii) March 25, 2018

مگر ساغر احمد کو کاشف کی ٹویٹ اچھی نہ لگی جنہوں نے ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا ”ہاں!!! ذلیل کروانے کیلئے“

Haan Zalil karwane k liye ???????????? — ???? SaGaR AhMeD ???? (@SagarK4shmiri) March 25, 2018

پیارے افضل نامی صارف نے کامران اکمل کی کیچ ڈراپ کرتے ہوئے تصویر شیئر کی جس پر لکھا تھا ” A for Akmal

B for Ball

C for Catch

D for Drop “

ہارون خان آفیشل نے حال ہی میں خواتین کی چلنے والی ایک مہم کی تصویر شیئر کی جس پر لکھا تھا ”میرا میچ، میری مرضی“

عدنان چیمہ نے بھی کامران اکمل کی کیچ ڈراپ کرنے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”اے ایمان والو میں ان دونوں آنکھوں سے نابینا ہوں۔۔۔“

اس موقع پر ایک صارف کشف نامی صارف کامران اکمل کی شدید مخالفت کرتی نظر آئی اور طیب امین ان کا دفاع کرتے رہے جس کے باعث دونوں میں ایک ’جنگ‘ سی چھڑ گئی۔ کشف نے کامران اکمل کو گالی دیتے ہوئے لکھا ”مرجاﺅ ۔۔۔ میرا سیمی“

Marja kuttteeeee ????????????????????????????

Mera Sammy — ﮐﺸﻒ- ???? (@BabyyDot) March 25, 2018

طیب امین نے کشف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ”425 رنز تم نے بنائے تھے کشف؟“

425 tumny bnaye thy kashaf ? — Tayyab Amin (@jojo_writes_) March 25, 2018

کشف نے جواب دیا ”کیچ میں نے چھوڑا تھا طیب؟ اور وہ ریویو میں نے ضائع کروایا تھا؟“

Catch main nay chora tha tayyab? And wo review main nay zaya karaya tha? — ﮐﺸﻒ- ???? (@BabyyDot) March 25, 2018

طیب نے جواب میں لکھا ”نہیں۔۔۔! مگر کھلاڑی کو گالی آپ ہی دے رہی ہو۔۔۔! مطلب سپورٹس مین شپ اور سپورٹ بھی کسی چیز کا نام ہے بہن“

Nahi ..!



Magar player ko gali ap e de rahi hu..!



Matlab sportsmanship aur support b kisi cheez ka name hai Behan. — Tayyab Amin (@jojo_writes_) March 25, 2018

کشف نے لکھا ”سپورٹ کر رہی ہوں ناں۔۔۔ حسن علی کو بھی ایک اوور میں تین چھکے لگے لیکن یہ بندے پر بہت غصہ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے میچ ہارے ہیں، بالکل ہاتھ میں تھا میچ“

Support karri hn naa Hassan ko uaki ball pay bhi 3 chakke lagay but ye bande pay bht gussa hai es ki waja say match haare hain bilkul hath main tha match — ﮐﺸﻒ- ???? (@BabyyDot) March 25, 2018

طیب نے اپنا موقف دیتے ہوئے لکھا ”ہاتھ میں ہوتا تو پکڑ نہ لیتا؟ بہرحال کیا گالی دینا ہی غصے دکھانے کا ذریعہ ہے؟ میرا مطلب بس کرو یار! کھلاڑی ہمیں بہت سے ایسے لمحات بھی دیتے ہیں جن میں ہم خوش ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ان کا وقت اچھا نہیں ہوتا، لہٰذا غصہ تھوک دو خاتون۔“

Hath mein huta tu pakar na leta ?



btw abusing players is the only way to show anger ?

I mean come'on!

players give us many moments to cheer as well.

But Sometimes its just not their time.

So cheer up lady. — Tayyab Amin (@jojo_writes_) March 25, 2018

کشف نے بھی یہاں بات ختم کر دی اور لکھا ”ہاں! جو بھی ہے“

عثمان خان نے سیمی کی رمیز راجہ کو انٹرویو دیتے ہوئے تصویر شیئر کی جس میں سیمی کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا کہ ” سب سے پہلے تو میں کامران اکمل کو مارنا پسند کروں گا“