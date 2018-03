”پاکستانیو!!! تم کمال ہو اور میں اب انتظار نہیں کر سکتا کہ۔۔۔“ ڈیرین سیمی نے فائنل ہارنے کے بعد ایسا اعلان کر دیا کہ ویرات کوہلی کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، میچ ہار کر بھی پاکستانیوں کے دلوں کو فتح کر لیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) تھری اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو چکی ہے اور چیمپینز کا تاج ایک مرتبہ پھر اسلام آباد یونائیٹڈ پر سر پر سج چکا ہے۔

پشاور زلمی کے کپتان ڈیرین سیمی اس شکست سے افسردہ تو ہوئے مگر پاکستانیوں کی طرف سے ملنے والے پیار نے انہیں حوصلہ دیا اور اس پیار کی وجہ سے شائد سیمی کی عادتیں بھی ’خراب‘ ہو گئی ہیں جو ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ایسا بیان جاری کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کی محبت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔

فائنل میچ ہارنے کے بعد سوشل میڈیا پر انہوں نے جو پیغام جاری کیا، اسے دیکھ کر ویرات کوہلی کی آنکھیں بھی یقینا کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ۔ سیمی نے ٹویٹ کی کہ ”پی ایس ایل کے دوران بے پناہ محبت اور حمایت کرنے پر پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں ۔ آپ لوگ بہت کمال ہیں اور میں ایسے پیارے لوگوں کے سامنے دوبارہ کھیلنے کیلئے بالکل بھی انتظار نہیں کر سکتا۔ آپ سب کیلئے پیار۔۔۔“

To the people of Pakistan I thank u for all the love and support throughout this @thePSLt20 you guys are amazing and i cant wait to play infront such lovely people again. Love to you all — Daren Sammy (@darensammy88) March 25, 2018

ڈیرین سیمی کے اس پیغام نے ناصرف پاکستانیوں کا دل جیت لیا ہے بلکہ انہوں نے تیسری مرتبہ پاکستان آنے کا اعلان کر کے بھارت سمیت پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اب پاکستان میں کرکٹ کی راہیں کوئی بند نہیں کر سکتا۔

ایف نامی صارف کا کہنا تھا ”آپ ہم میں سے ایک ہیں“

YOU'RE ONE OF US — F (@furreekatt_) March 25, 2018

حسن نے لکھا ”واہ واہ۔۔۔ 60 سیکنڈز میں 11 ری ٹویٹس اور 50 سے زیادہ لائکس“

Lol less than 60 secs and 11 retweets 50plus likes. — Hassan (@HASSAN_MUNIR_) March 25, 2018

سیدہ فاطمہ نے لکھا ”پاکستان آنے کا شکریہ اور ہم بھی آپ کو اگلے سیزن میں دیکھنے کے منتظر ہیں۔ آپ چیمپین ہیں کیونکہ آپ نے پاکستانیوں کے دل جیتے ہیں“

Thanks for coming???? & we are also Waiting to see u in next season???????? You are the champion because YOU won the heart of Pakistan???? Love u too hero???? — SYEDA FATIMA (janbaaz) (@AmSyedaFatima) March 25, 2018

عروج عامر نے لکھا ”پاکستان بھی آپ سے محبت کرتا ہے کیونکہ آپ اصلی چیمپین ہیں“

Pakistan love u too you are real champ sammy — AroojAamir (@aamir_arooj) March 25, 2018

اے زی نامی صارف نے لکھا ”اب آپ ہم میں سے ایک ہیں“

You are one of us now — Az (@AzTheBaz) March 25, 2018

ایم کے آفندی نے لکھا ”سیمی خان شنواری ہم سے بھی زیادہ ہم میں سے ہے۔ کمال کا آدمی ، شخصیت اور انسان ہے۔ ٹی 20 کرکٹ میں بہترین کپتان“

عالیہ شاہ نے لکھا ”اب آپ ہمارے سفیر ہیں۔ پاکستان کیلئے پیار اور امن کا پیغام پھیلائیں اور دوبارہ پاکستان آئیں“

Sammy khan shinwari is more us than we are ourselves!????

Great character, personality and human.

Greatest t20 captain in cricket. — MK Efendi (@M0Skhan) March 25, 2018

ثانیہ نے لکھا ”آپ کیلئے بہت زیادہ عزت و احترام ہے سیمی اور وہ اس لئے نہیں کہ آپ بڑے کرکٹر ہیں بلکہ صرف اس لئے کیونکہ آپ دنیا بھر میں امن اور خوشحالی کے بہترین سفیر ہیں“

Plenty of respect for you Darren Sammy not because you are a great cricketer but only because you are a great embassador for peace and prosperity throughout the globe. — Saaniii???? (@Sania_Asad1) March 25, 2018

عائشہ شیخ نے لکھا ”آپ نے ہمارے دل جیت لئے سیمی“

you win our heart love u too sammy???? — ???? Maنhooس Billi ???? (@AshuXheikh) March 25, 2018

فریحہ نے لکھا ”بہت بہت شکریہ سیمی، ہمیشہ خوش رہیں“

Thank you Sammy

Stay blessed and Happy❤️❤️ — Fariha (@fariha_hira) March 25, 2018

اے آر نامی صارف نے لکھا ”کامران اکمل کو اپنے ساتھ لے جائیں اور پھر واپس مت لائیے گا“