کیچ چھوڑنے پر کامران اکمل کی ’کمبختی‘ آ گئی، سوشل میڈیا صارفین نے ایسے ’باﺅنسر‘ مارے کہ کامران اکمل بیٹنگ بھی بھول جائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) تھری کے فائنل میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کو شکست دی تو سارا ملبہ کامران اکمل کے ڈراپ کیچ پر ڈال دیا گیا اور سوشل میڈیا صارفین نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا شروع کر دی۔

ہدف کے تعاقب میں لیوک رونکی نے ہمیشہ کی طرح شاندار آغاز فراہم کیا تو اسلام آباد یونائیٹڈ نے بغیر کسی نقصان کے 96 رنز بنا لئے جس کے بعد 116 کے مجموعی سکور پر ان کے 6 کھلاڑی آﺅٹ ہو چکے تھے۔ اس موقع پر اسلام آباد یونائیٹڈ کے بلے باز کی شاٹ پر گیند ہوا میں بلند ہوئی تو کامران اکمل کیچ پکڑنے بھاگے مگر ڈراپ کر دیا اور یقینا اگر وہ کیچ پکڑا جاتا تو شائد میچ کا نتیجہ پشاور زلمی کے حق میں آ جاتا۔

یہ ڈراپ کیچ کامران اکمل کی گزشتہ تمام میچوں کی کارکردگی پر حاوی ہو گیا اور پھر سوشل میڈیا صارفین تھے اور اس ڈراپ کیچ کی تصاویر اور ویڈیوز۔۔۔ صارفین نے کیا کچھ کہا؟ ذیل میں دی گئی ٹویٹس دیکھ کر آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔

اسد نامی صارف نے لکھا ”کامران اکمل اس فیملی ممبر کی طرح تالیاں بجا رہا ہے جسے ڈانس تو نہیں آتا لیکن پھر بھی زبردستی اسے سٹیج پر چڑھا لیا جاتا ہے“

Kamran Akmal clapping like that one family member at a mehndi who can’t dance but has been pulled on to the dance floor anyway — asad (@AsNr80) March 25, 2018

یاسر لطیف ہمدانی نے سنگاکارا کیلئے سیفسٹ ہینڈز کا ایوارڈ وصول کرنے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”کامران اکمل نے سنگاکارا کی طرف سے سیفسٹ ہینڈز ایوارڈ وصول کیا۔۔۔ آہ ستم ظریفی“

Kamran Akmal picks up the Safe Hands award on behalf of Sangakarra. Ah the irony. pic.twitter.com/kDfRRBy1RL — Yasser Latif Hamdani (@theRealYLH) March 25, 2018

مولانا نامی صارف نے ہاتھ میں بیلٹ پکڑے کمرے کے پیچھے چھپائے شخص کی دروازے پر دستک دیتے ہوئے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”کامران اکمل دروازہ کھولو۔ میں ڈیرین سیمی ہوں اور صرف بات چیت کرنا چاہتا ہوں“

Hey Kamran Akmal open the door it’s me Darren Sammy i just wanna talk with you pic.twitter.com/E8RXOvXwlf — Moulana Nasihat Wale (@saith_here) March 25, 2018

ولید ناصر نے لیوک رونکی کی ہنستے ہوئے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”اور یہ مجھے کامران اکمل کیساتھ ملا رہے تھے“

AND THEY WERE COMPARING ME WITH KAMRAN AKMAL. pic.twitter.com/bZEdweDA5r — Waleed Nasir (@waleednasir00) March 25, 2018

عمر نے لکھا ”میری عمر بہت حد تک کامران اکمل جیسی ہے، جیسا کہ میں ہمیشہ برے فیصلے لیتا ہوں، ہمیشہ برے جب بھی میں زندگی میں ملنے والے مواقعوں پر نظرثانی کرتا ہوں، ہر کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے اور میں ہمیشہ وہ مواقع ’چھوڑ‘ دیتا ہوں جو مجھے ملتے ہیں“

My life is so much similar to Kamran akmal, like i take bad decisions, always bad when it comes to reviewing the chances life give me, everyone hates me and i always drop the opportunities who come to me. — عُمر (@Keyb0ardMujahid) March 25, 2018

بلال خان نے لکھا ”سیمی: ہم یہ میچ جیتنے والے ہیں۔۔۔

اکمل: نہیں“

Sammy: we’re gonna win this

Akmal: NOPE — Bilal Khan (@bilalkhan) March 25, 2018

ڈبل چن نامی صارف نے جے پی ڈومنی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”سب سے پہلے تو میں کامران اکمل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں“

First of all I would like to thank Kamran Akmal. pic.twitter.com/LdzHdMn2hC — DoubleChin (@daalchawal27) March 25, 2018

ماریہ میمن نے لکھا ”کیسا حادثہ ہے۔۔۔ اکمل پشاور زلمی کو فائنل میں لایا صرف شاہانہ انداز میں ذلیل کروانے کیلئے“

How tragic - Akmal got Zalmi into the finals only to screw them royally! — Maria Memon (@Maria_Memon) March 25, 2018

شعیب شہزاد نے کامران اکمل کی سب سے چھوٹے بیٹے کو اٹھائے تصویر شیئر کی جس میں ان کا بڑے بیٹے نے بھی اپنا ہاتھ چھوٹے بھائی کے نیچے رکھا ہوا ہے اور لکھا ”پشاور زلمی اس کیچ کیلئے کامران اکمل پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہے جب ان کا اپنا بیٹا ہی چھوٹے بھائی کو اٹھانے پر اپنے والد پر بھروسہ نہیں کر رہا“

نبیل چوہدری نے کامران اکمل کی ڈائیو لگاتے ہوئے تصویر شیئر کی اور لکھا ”یہ کیچ پکڑ رہا تھا یا پروپوز کر رہا تھا“

Yeah Catch pakar raha tha yea purpose kar raha tha

????????????????#PSLFinalinKarachi pic.twitter.com/0U5AcQVxiL — Nabeel Chaudhry (@chaudhry_nabeel) March 25, 2018

فوجی نامی صارف نے ڈیرین سیمی کی رمیز راجہ سے گفتگو کرتے ہوئے تصویر شیئر کی اور لکھا ”سب سے پہلے تو میں کامران اکمل کو مارنا پسند کروں گا“

First of all I would like to kill Kamran.

#PSLFinalinKarachi pic.twitter.com/tD8ESLGDrK — Foji (@ImUmairY) March 25, 2018