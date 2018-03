پورے ٹورنامنٹ میں ’سرخ کاپی‘ اٹھانے والے ڈین جونز نے جب ٹرافی اٹھائی تو ان کے کیا تاثرات تھے؟ تصویر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) تھری کے فائنل میچ میں کامیابی کا کریڈٹ جہاں ٹیم کے کھلاڑیوں کو جاتا ہے تو وہیں کوچ ڈین جونز بھی تعریف اور کریڈٹ کے بھرپور حقدار ہیں جو پورے ٹورنامنٹ میں اپنی ٹیم کے میچوں کے دوران ’سرخ کاپی‘ پکڑے نظر آئے۔

وہ دیگر کوچز کی طرح آرام سے بیٹھ کر میچ دیکھنے کے بجائے ایک فٹ بال ٹیم کے کوچ اور منیجر کی طرح باﺅنڈری پر کھڑے اچھلتے کودتے اور کھلاڑیوں کی اچھی کارکردگی پر حوصلہ افزائی کرتے تو بری کارکردگی پر غصے کا اظہار بھی کرتے۔ ان کی ’سرخ کاپی‘ میں کیا تھا اور کیا نہیں؟ اس بارے میں معلوم نہیں البتہ مصباح الحق نے اتنا ضرور بتایا تھا کہ ٹی 20 میچ میں ایک کپتان کو بیرونی مدد بھی درکار ہوتی ہے اور شائد وہ کاپی ہی ’بیرونی‘ مدد ہے۔

Thank you to my support staff pic.twitter.com/DslJpp89NF