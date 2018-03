پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے پلے آف میچ میں آخری رن نا بنانے والے میر حمزہ نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو فائنل جیتنے کی مبارکباد دی تو کیا ہوا؟ سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے درمیان کھیلے گئے دوسرے پلے آف میچ میں آخری رن نا بنانے والے میر حمزہ نے بھی اسلام آباد یونائیٹڈ کو ٹرافی دینے پر مبارکباد دی مگر صارفین نے ان کیساتھ ایسا سلوک کر دیا کہ ہر کوئی حیران رہ گیا۔

میر حمزہ نے ٹوئٹر پر جاری پیغام میں لکھا ”اسلام آباد یونائیٹڈ کو پی ایس ایل تھری جیتنے پر مبارکباد جبکہ پاکستان اور کراچی کو فائنل کی بہترین میزبانی کرنے پر مبارکباد۔اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز، انتظامیہ اور ہر پاکستانی کا خصوصی شکریہ جنہوں نے پی ایس ایل پاکستان لانا ممکن بنایا“

Congratulations @IsbUnited on winning #PSL3 and Congratulations to Pakistan and Karachi for hosting the great Psl final. And special thanks to all Pakistan forces and Organisers and every Pakistani who made it possible to bring Psl in Pakistan. #PakistanZindabad