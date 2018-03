”زلمی کامران اکمل پر بھروسہ کیسے کر سکتی ہے،ان کا تو اپنا بچہ ۔۔۔“کامران اکمل کی جانب سے کیچ چھوڑنے کے بعد سوشل میڈ یا صارف نے ایسی بات کہہ دی کہ ہنس ہنس کر آپ بھی لوٹ پوٹ ہو جائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سپر لیگ سیزن 3کے فائنل میچ میں کامران اکمل نے کیچ چھوڑا تو سوشل میڈ یا صارفین نے انہیں خوب تنقید کا نشانہ بنا یا ۔فائنل میچ کے بڑے سٹیج پر ایک چھوٹی سی غلطی کامران اکمل پر اتنی بھاری پڑی کہ لوگ تنقید کرتے ہوئے یہ بھی بھول گئے کہ کامران اکمل ایونٹ کے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی ہیں ۔لوگوں کی تنقید کی وجہ یہ ہے کہ کامران اکمل نے جس موقع پر کیچ چھوڑا ،اگر وہ کیچ پکڑ لیا جاتا تو پشاور زلمی کی جیت کے امکانات روشن ہو جانے تھے ۔بہر حال کامران اکمل بھاگتے ہوئے ہوا میں اڑتی گیند کے پیچھے گئے لیکن گیند کی لائن میں نہ آسکے اور اس طرح کیچ چھوڑ دیا ۔

سوشل میڈ یا پر کامران اکمل کو خوب نشانہ بنا یا گیا لیکن ایک صارف نے کامران اکمل کی نجی زندگی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے اس میں چھپی ایسی بات پر لوگوں کی توجہ کرادی کہ انٹر نیٹ پر ہنسی کا طوفان آگیا ۔تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کامران اکمل نے اپنے شیرخوار بیٹے کو گود میں اٹھا رکھا ہے لیکن کرکٹر کے بڑے بیٹے نے بھی اپنے چھوٹے بھائی کو سہارا دیا ہوا ہے ۔یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے شعیب شہزاد نامی سوشل میڈ یا صارف نے کہا کہ پشاور زلمی کیچ پکڑنے کے معاملے پر کامران اکمل پر بھروسہ کیسے کر سکتی ہے جبکہ ان کا اپنا بیٹا چھوٹے بھائی کے حوالے سے باپ پر بھروسہ نہیں کرتا ۔اس پر سوشل میڈ یا صارفین ہنسنے پر مجبور ہو گئے ۔

How can #PeshawarZalmi trust kami for that catch when his own kid didn't trust him over His little bro.????????#PSLFinalinKarachi #PZvIU #IslamabadUnited #PZvsIU #HBLPSL2018 pic.twitter.com/pzmVyQYE4h<

