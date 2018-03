”اکمل کا پرومو کوڈ استعمال کرو اور۔۔۔“ کامران اکمل کے کیچ ڈراپ کرنے پر ”کریم“ نے ایسی آفر متعارف کرا دی کہ پاکستانیوں کا ہنسی کے مارے برا حال ہو گیا، جان کر آپ کیلئے بھی ہنسی روکنا ناممکن ہو جائے گا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) تھری کے فائنل میچ میں سب سے زیادہ چرچے کامران اکمل کے کیچ ڈراپ کے ہیں اور ایک جانب سوشل میڈیا صارفین اپنا غصہ نکالنے میں مصروف ہیں تو دوسری جانب کریم کمپنی نے ایسی ’آفر‘ متعارف کرا دی ہے کہ ہر پاکستانی کا ہنسی کے مارے برا حال ہو گیا ہے۔

پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلے گئے فائنل میچ میں کامران اکمل نے کیچ ڈراپ کیا اور اسلام آباد یونائیٹڈ نے فتح حاصل کی تو آن لائن ٹیکسی سروس ’کریم‘ نے اپنی سروس کی مارکیٹنگ کیلئے اس ’کیچ ڈراپ‘ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور فوراً اسے عملی جامہ بھی پہنا دیا۔

کریم نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر نئی آفر سے متعلق تصویر جاری کی جس میں لکھا تھا ”اگر آپ جلدی سو گئے تھے ، تو جان لیں کہ اسلام آباد جیت گیا! ہمارا جیت کا پرومو ’اکمل‘ استعمال کریں اور کریم کریڈٹ جیتیں!“

کریم نے یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ آفر ایک ’کیچ‘ ہے! موقع ہاتھ سے مت جانیں دیں جبکہ شرائط و ضوابط میں بتایا کہ یہ آفر 26 مارچ تک ہے اور جیتنے والوں کا فیصلہ لکی ڈرا کے ذریعے کیا جائے گا۔ یہ آفر صرف اور صرف پی ایس ایل جیتنے والے شہر اسلام آباد کیلئے ہے۔

This offer is a catch! Don't miss it ;)



T&Cs

- Valid for 26th March

- Winners will be decided through a lucky draw

- Valid for the winning city (read: Islamabad) pic.twitter.com/HGUxehfzjG — Careem Pakistan (@CareemPAK) March 26, 2018



’کریم‘ نے اپنی جانب سے انتہائی ہوشیاری کا مظاہرہ کیا اور اس میں کامیاب بھی رہی کیونکہ اس پوسٹ پر آنے والے زیادہ تر کمنٹس میں اس کوشش کو سراہا گیا تاہم چند صارفین نے قومی کھلاڑیوں کا نام استعمال کرنا مناسب بھی قرار دیا۔

محمد عباس نامی صارف نے لکھا ”یہ بہت شرم کی بات ہے۔ اپنی مہم کیلئے قومی کھلاڑی کی بے عزتی کرنا اچھی بات نہیں ہے!! اخلاقیات کا خیال رکھیں“

This is a disgrace, humiliation of a national player for your campaign isn’t a fair practice !! ETHICS — Mohammad Abbas (@abbas90o) March 26, 2018

یہ کمنٹ سامنے آنے کے بعد کمپنی نے وضاحتی کمنٹ کیا کہ ”اعلان: تمام کردار اور کارپوریشنز یا اس کام میں ظاہر ہونے والا کوئی ادارہ فرضی ہے۔ کسی بھی زندہ یا مردہ حقیقی شخص کیساتھ مماثلت خالصتاً تفاقیہ ہے“

"Disclaimer: All characters and corporations or establishments appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental."



... — Careem Pakistan (@CareemPAK) March 26, 2018



حارث نے لکھا ”کریم کامران اکمل کو چھیڑ رہی ہے“

CAREEM TROLLING AKMAL ???????????????????????????? — Haris² (@damnharris) March 26, 2018

اویس مظہر بخاری نے لکھا ”یار۔۔۔ پروموشن کے آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں ان کو!!!“

yaarrr..

Kahaan se aate hein ideas in ko promotion k !!!@TalhaMehmood8 @Tabeer_Here — Awais Mazhar Bukhari (@AwaisBukhari19) March 26, 2018

عمارہ نے لکھا ”ہاہاہاہاہاہاہاہا۔۔۔ وکٹری پرومو کوڈ“

Hahahaha victory promo code #Akmal ???????????????? — عمارہ ???????? (@ammarah30) March 26, 2018

حس خان نے لکھا ”ہاہاہاہاہاہاہاہا۔۔۔ بہت مزاحیہ“