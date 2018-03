مورنے مورکل کی تباہ کن باﺅلنگ ،آسٹریلیا کو322رنز سے شکست

کیپ ٹاﺅن(ڈیلی پاکستان آن لائن)ساﺅتھ افریقہ نے آسٹریلیا کو 4 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے تیسرے میچ میں322رنز سے شکست دے کر سیریز میں 2-1کی برتری حاصل کرلی۔

