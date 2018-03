نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کوایک اننگ اور49رنز سے شکست دے دی

آک لینڈ(ڈیلی پاکستان آن لائن)نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو 2میچز کی ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں ایک اننگ اور 49رنز سے شکست دے کر سیریز میں1-0کی برتری حاصل کرلی۔

Eden Park Test: Trent Boult, Neil Wagner and Todd Astle pick up three-fors to take New Zealand to innings-and-49-run victory in final session on Day 5.



Report ➡️ https://t.co/NIs3oSS5Fx pic.twitter.com/hpcwnPvumB