صحافی زینب عباس نے ایسا لباس پہنے تصویر سوشل میڈیا پر لگادی کہ طوفان آگیا، پاکستانی بری طرح برس پڑے کیونکہ۔۔۔

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک) دوسروں کی زندگی میں بے جا مداخلت ہمارے ہاں ایک محبو ب شوق ہے جس کی تکمیل کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا۔ خصوصاً خواتین کو پارسائی کا لیکچر دینا تو ہر کوئی اپنا فرض سمجھتا ہے، اپنا کردار چاہے جیسا بھی ہو۔ کچھ ایسی ہی صورتحال سپورٹس جرنلسٹ زینب عباس کو درپیش ہے۔

قصہ کچھ یوں ہے کہ ماضی کے عظیم بیٹسمین ظہیر عباس نے اپنے غیر ملکی دوستوں کے لئے ڈنر کا اہتمام کیا اور اس موقع پر زینب عباس بھی موجود تھیں۔ اس ڈنر کے موقع پر بنائی گئی گروپ فوٹو زینب عباس نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر پوسٹ کی اور ظہیر عباس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا ”ایک شاندار رات کے لئے آپ کا شکریہ۔ ظہیر عباس، کھانا بہت پسند آیا اور کتنا پیارا گھر ہے۔“ حسب سابق، اس بار بھی بہت سے دوستوں کی تیکھی نظر سب کچھ چھوڑ کر سیدھی زینب کے جسم پر پڑی اور پھر وہ کام شروع ہوگیا جس کیلئے یہ دوست بہت بے تاب رہتے ہیں۔

Thank you so much Zaheer Abbas for a fantastic night,loved the food and what a lovely house! #AdventuresofKarachi @alanwilkins22 @DarenGanga @mj_slats @hemantbuch pic.twitter.com/aucxSjNr2Z