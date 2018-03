سٹیو سمتھ آئی پی ایل میں راجستھان رائلز کی قیادت سے بھی دستبردار ہو گئے

سڈنی(ڈیلی پاکستان آن لائن)جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ کے دوران بال ٹمپرنگ سکینڈل کے بعد آسٹریلوی ٹیم کی قیادت سے ہاتھ دھونے والے سٹیو سمتھ اب آئی پی ایل میں راجستھان رائلز کی قیادت سے بھی دستبردار ہو گئے ہیں۔

NEWS: Steve Smith stands down as Rajasthan Royals captain. Ajinkya Rahane will lead them instead. READ ⬇️ https://t.co/cZi764yGsG pic.twitter.com/L7mliavAia



سمتھ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا تاکہ ٹیم اسکینڈل سے ہٹ کر آئی پی ایل کی اچھی طرح تیاری کر سکے، ان کی جگہ اجنکیا راہانے راجستھان رائلز کے کپتان ہوں گے۔ واضح رہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ میں بال ٹمپرنگ کے اعتراف کے بعد سٹیو سمتھ کو کپتان اور ڈیوڈ وارنر کو نائب کپتان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، بعد ازاں آئی سی سی نے سمتھ پر ایک میچ کی پابندی بھی عائد کی تھی اور مکمل میچ فیس کا جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔

Steve Smith steps down as @rajasthanroyals captain and @ajinkyarahane88 will lead the team for IPL 2018. https://t.co/KuI8dasjPx