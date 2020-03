کیا اسلام آباد میں واقعی کورونا وائرس کے مریض کی موت ہوئی؟اصل حقیقت سامنے آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنرنے تصدیق کی ہے کہ نوجوان لڑکے کی موت کورونا وائرس سے نہیں ہوئی بلکہ نشے کی زیادتی کی وجہ سے ہوئی ہے ۔

تفصیل کے مطابق ایدھی اہلکاروں کی جانب سے تصدیق کی گئی تھی کہ اسلام آباد جی 13کے ایک گھرمیں ایک لڑکے کی لاش ملی جو کہ کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہوا ۔اس پر رد عمل دیتے ہوئے مائیکر و بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے کہا کہ اسلام آباد میں کورونا وائرس سے کوئی موت نہیں ہوئی ،مہربانی فرما کر کے جھوٹی افواہیں نہ پھیلائیں ۔انہوں نے بتا یا کہ لڑکے کی موت نشے کی زیادتی کے باعث ہوئی جو اس کے دوست نے اسے دیا تھا ۔دوست فرار ہو گیا ہے جس کا تعاقب کیا جا رہا ہے ۔بدقسمتی سے ایدھی اہلکاروںنے کسی تصدیق کے بغیر بیان جاری کردیا ۔

It was drug overdose. His friend who gave him has ran away and is being chased . Very unfortunate that Edhi volunteer without any investigation issued a statement https://t.co/fyWa2qHC5c