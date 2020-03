کورونا وائرس کا پھیلاﺅ ختم کرنے کے لیے فحش ویب سائٹ نے لوگوں کو گھروں میں قرنطینہ کرنے کے لیے حیران کن اعلان کردیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن )دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور متاثرہ ممالک کی حکومتیں لاک ڈاون کر کے شہروں کو بند کر رہی ہیں تاکہ وائرس کے پھیلاﺅ میں کمی آئے ۔ایسی صورتحال میں فحش ویب سائٹ porn hubنے متاثرہ افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کم کرنے کے لیے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گھر میں رہیں اور کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں کمی لائیں ،اس سلسلے میں ویب سائٹ نے 23اپریل تک پرئمیم سروسز مفت مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے۔

واضح رہے کہ جب اٹلی میں کورونا وائرس نے تباہی مچائی تو ویب سائٹ نے وہاں ایک مہینے کے لیے پرئمیم سروسز مفت فراہم کی ،سپین اور فرانس میں بھی یہ سروسز فراہم کی گئی ہیں تاکہ لوگ گھروں میں بیٹھیں ۔

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe ???? https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC