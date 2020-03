حکومت نے تعلیمی اداروں کو گرمیوں کی چھٹیاں دے دیں ،اب طلباءکب تعلیمی اداروں کا رخ کریں گے ؟بڑی خبر آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )کورونا وائرس پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر حکومت نے تمام تعلیمی اداروں کو 31مئی تک بند کرنے کا اعلان کردیا ہے ۔وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بتا یا ہے کہ بتا یا ہے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 31مئی تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے جن میں نجی و سرکاری سکول ،تمام کالجز ،یونیورسٹیاں اور مدارس شامل ہیں ۔شفقت محمود نے کہا کہ چھٹیوں کوموسم گرما کی تعطیلات سمجھا جائے۔ اگر کورونا وائرس کا مسئلہ حل ہوگیا تو تعلیمی ادارے جون میں دوبارہ کھل جائیں گے۔

This closure will be treated as summer vacation and if by the grace of Allah the corona problem is resolved, educational institution will reopen in June. https://t.co/8hZFZYdaox