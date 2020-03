گھر میں محصور نسیم شاہ اپنا وقت کیسے گزار رہے ہیں؟ ویڈیو وائرل ہو گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) چین سے پھیلنے والے کورونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ہزاروں اموات ہو چکی ہیں جبکہ کئی ممالک میں لاک ڈاﺅن کے باعث معمولات زندگی رک سے گئے ہیں۔

پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلاﺅ کے پیش نظر حکومت نے لاک ڈاﺅن کر رکھا ہے اور محدود پیمانے پر آمدورفت کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث ہر کوئی اپنے گھر میں محصور ہے اور وقت گزارنے کیلئے مختلف طریقے ڈھونڈنے میں مصروف ہے۔ پاکستان کے نوجوان کرکٹر نسیم شاہ بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے وقت گزارنے کیلئے کھانا پکانا شروع کر دیا جس کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے۔ ویڈیو میں نسیم شاہ کو یہ بتاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ میں گھر والوں کیلئے پکوڑے بنا رہا ہوں اور چکن کڑاھی بھی بنائی ہے اور اہل خانہ کو ٹیسٹ کروانی ہے کہ کیسی بنی ہے۔

???? Gladiator @iNaseemShah improving his cooking skills during the isolation period.

???? Let us know what you are up to during the #Quarantine period? #StayHome #PurpleForce #WeTheGladiators pic.twitter.com/cb0sApzHyD