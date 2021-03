1992 کے ورلڈکپ کی جیت کے وقت پاکستان کے موجودہ کرکٹرز کے کیا جذبات تھے؟ پی سی بی نے دلچسپ ویڈیو جاری کردی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے 1992 کے کرکٹ ورلڈکپ کی جیت کےوقت پر قومی ٹیم کے موجودہ کھلاڑیوں کے جذبات کے حوالے سے ایک ویڈیو جاری کی ہے۔

ویڈیو میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ اسوقت ایف ایس سی کے طالب علم تھا،یہ لمحات بہت خاص تھے، روزوں میں صبح اٹھ کر میچ دیکھنا پڑتا تھا،ورلڈکپ میں عمران خان،وسیم اکرم اور انضمام الحق نے بہترین کارکردگی دکھائی،انضمام الحق کی سیمی فائنل اور فائنل میں بیٹنگ بہت خاص تھی۔

یونس خان کا کہنا تھا کہ میں نے 92 کے ورلڈکپ کا فائنل میچ بال ٹو بال دیکھا کوئی گیند مس نہیں کی تھی۔ ندا ڈار کا کہنا تھا کہ اسوقت میں بچی تھی میرے اہل خانہ اس خوشی کو کافی مہینوں تک انجوائے کرتے رہے۔یہ پاکستان کے لیے بہت خاص لمحہ تھا۔محمد حفیظ کا کہنا تھا کہ وہ اسوقت 12 سال کا تھا ،میرے کرکٹر بننے میں اس ورلڈکپ کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا۔ورلڈکپ سے ہی مجھے کرکٹ کا شوق ہوا۔ محمد سرفراز کا کہنا تھا کہ اس ورلڈکپ کی بہت سے حسین یادیں ہیں،اس ورلڈکپ سے پاکستان میں کرکٹ کو عروج ملا۔

