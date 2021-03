’او لیول اور اے لیول ‘ کے امتحانات کب ہونگے؟ شفقت محمود نے  بتادیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی وزیرتعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ ’ او‘ لیول کے امتحانات 15 مئی کے بعد جبکہ اے لیول کے امتحانات اپنے پرانے شیڈول کے مطابق ہونگے۔

سماجی رابطے کے ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ کیمبرح حکام سے بات چیت کے بعد وہ ’ او‘ لیول کے امتحانات 15 مئی کے بعد لینے پر راضی ہوگئے ہیں جبکہ’ اے ‘ اور ’ایز‘ لیول کے امتحانات اپنے پرانے شیڈول کے مطابق ہی ہونگے۔انہوں نے طلبہ کو ایس او پیز پر عمل کرنے کی ہدایت کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔

After detailed discussions, Cambridge has agreed to reschedule ‘O’ level exams to after May 15. Details will be shared later by them. However, ‘A’ and ‘As’ level exams will take place as per the original timetable, following all the SOPs. Wishing everyone success in the exams