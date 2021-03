چینی کی پیداوار،ترسیل اور خریدوفروخت کے نظام کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ چینی کی پیداوار،ترسیل اور خریدوفروخت کے نظام کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ

لاہور(جنرل رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس سے عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے-ماضی میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے نتیجہ میں عام آدمی کی زندگی کو انتہائی مشکل بنا دیا گیا اور الزام مارکیٹ فورسز کو دیا گیا جبکہ یہ سارا سیکٹرUnregulatedرہا جس کا خمیازہ عام آدمی نے مہنگائی کی صورت میں بھگتا- وہ آج وزیراعلیٰ آفس میں وزیراعظم کے مشیر بیرسٹر شہزاد اکبر کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کررہے تھے -چیف سیکرٹری، پرنسپل سیکرٹری وزیراعلیٰ او رسیکرٹری اطلاعات بھی اس موقع پر موجود تھے -وزیراعلیٰ عثمان بزدار نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ آج کابینہ کے 42 ویں اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اہم فیصلے کئے جس کا فائدہ صوبے کے عوام کو پہنچے گااور انہیں مہنگائی سے حقیقی معنوں میں ریلیف ملے گا- ان فیصلوں میں The Punjab Sugar Supply Chain Mangement Order 2021 اور The Prevention of Speculation in Essential Commodities Ordinance 2021کی منظوری شامل ہے-پنجاب کابینہ نے چینی کی پیداوار، ترسیل اور خرید و فروخت کے پورے نظام کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے - پنجاب شوگر سپلائی چین مینجمنٹ آرڈر2021 ء کے تحت شوگر ملزاور ڈیلرز کے گودام کی رجسٹریشن ہو گی اور صرف رجسٹرڈ ڈیلرہی چینی کی خریدو فروخت کر سکے گا -سپلائی چین مینجمنٹ آرڈر کے تحت شوگر مافیا سے نمٹنا ممکن ہو سکے گا اور عوام کو سستی چینی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی- کوئی بھی فیکٹری، ڈیلر، ہول سیل ڈیلر2.5 میٹرک ٹن سے زیادہ چینی سٹور نہیں کر سکے گا اوراس سے زائد چینی ذخیرہ کرنے کی اجازت متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے حاصل کرنا ہو گی- غیر رجسٹرڈ ڈیلروہول سیل ڈیلرچینی کی خریدو فروخت نہیں کر سکیں گے-کوئی بھی شوگر مل غیر رجسٹرڈ ڈیلر کو چینی فروخِت نہیں کر سکے گی،اس آرڈر کے تحت کین کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو چینی کی سپلائی کو ریگولیٹ کرنے کے لئے با اختیار بنایا ہے اور وہ کسی بھی بے قاعدگی پر قانون کے تحت کارروائی کر سکیں گے،اس آرڈر کے تحت شوگر ملیں اور ہول سیل ڈیلر اپنا تمام تر ریکارڈ کین کمشنر کو دکھانے کے پابند ہوں گے -پنجاب کابینہ نے The Prevention of Speculation in Essential Commodities Ordinance 2021 کی بھی اصولی منظوری دے دی ہے -عوام کو ریلیف دینے کے لئے اس قانون کے تحت اشیاء ضروریہ جس میں چینی،گندم،خوردنی تیل،چاول، دالیں وغیرہ عوام کو سستے داموں فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی اورذخیرہ اندوزی کی موثر روک تھام ممکن ہوگی- اس کے تحت اشیاء ضروریہ کے نرخوں کو سٹے بازی کے ذریعے بڑھانے کی روک تھام کی جا سکے گی اور سٹے بازی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی-انہوں نے کہاکہ رمضا ن المبارک قریب ہے اور ہم نے صوبے کے عوام کو ذخیرہ اندوزوں او رناجائز منافع خوروں سے نہ صرف بچانا ہے بلکہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو قبضہ مافیا کے ساتھ ہو رہا ہے -وزیراعلیٰ عثمان بزدار نے میڈیا کے سوالوں کاجواب دیتے ہوئے کہاکہ بلدیاتی اداروں سے متعلق اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ ابھی موصول نہیں ہوا تاہم اس کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے -انہوں نے بتایاکہ صفائی کے انتظامات کے حوالے سے صوبائی وزراء کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں -لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ کنٹریکٹ ختم ہونا ہی تھا اس میں توسیع بھی کی گئی اب ہم نئے نظام کی طرف جا رہے ہیں اور انشاء اللہ صفائی کی صورتحال میں بہتری آپ سب دیکھیں گے -ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہاکہ پنجا ب حکومت نے رمضان المبار ک میں عوام کو ریلیف دینے کے لئے 7ارب روپے کا پیکیج دیاہے -رمضان المبارک میں اشیائے ضروریہ 2018 کے نرخوں پر دستیاب ہوں گی جبکہ صوبے میں 313سہولت بازار بھی لگائے جائیں گے او راس اقدام سے عوام کو مستقل بنیادوں پر ریلیف ملے گا-بیرسٹر شہزاد اکبر نے کہاکہ وزیراعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب حکومت نے اشیائے ضروریہ کی سستے داموں فراہمی اور شوگر مافیا کی سرکوبی کے لئے مثالی اقدامات اٹھائے ہیں جس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں -اشیائے ضروریہ سے متعلق آرڈیننس کے نفاذ سے مثبت اثرات مرتب ہوں گے- شوگر مافیا کے لئے مافیا کا لفظ بہت چھوٹا ہے،ان لوگوں نے منی لانڈرنگ بھی کی ہے اور بے نامی اکاؤنٹس بھی بنائے ہیں، اس گروہ کے خلاف 10ایف آئی آر ہوچکی ہیں -شوگر انڈسٹری سے متعلقہ امور کو ریگولیٹ کرنے کے لئے وفاقی او رپنجاب حکومت ایک پیج پر ہیں،اس ضمن میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بھی نافذ کیا جائے گا-پہلے تو واٹس ایپ پر اربوں کھربوں کی ڈیل کی جاتی تھی او رچینی کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ کیا جاتا تھا لیکن ہمارے اقدامات سے یہ پورا نظام ریگولیٹ ہوگا او رچینی کی قیمت کو بڑھنے سے روکا جاسکے گا-انہوں نے کہاکہ اداروں پر حملہ کرنا شریف خاندان کا وطیرہ رہاہے،ان لوگوں نے سپریم کورٹ پر بھی حملہ کیا او رقومی سلامتی کے اداروں پر بھی او ریہ رویہ مافیا کا ہوتاہے -مریم نواز کو نیب نے لیکچر کے لئے نہیں بلایا کہ وہ جتھہ لیکر پیش ہوں بلکہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ان سے پوچھ گچھ ہونی ہے-پہلے بھی یہ 600لوگ لیکر پیشی پر گئے تھے-منی لانڈرنگ میں سلمان شہباز کا نام سرفہرست ہے-حمزہ شہباز بھی شوگر مل کے ڈائریکٹر ہیں اور ان کا نام بھی اس کیس میں ہے-چینی کی قیمتیں بڑھانے میں بڑے بڑے مل مالکان شامل ہیں اور اس کیس میں کھربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جس کے ثبوت موجود ہیں -بیرسٹر شہزاد اکبر نے بھی میڈیا کے سوالات کے جواب دئیے-ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے پنجاب حکومت کیلئے8ایمبولینس گاڑیوں اور15موٹر سائیکلوں کا عطیہ دیا گیا-وزیراعلی آفس میں ایمبولینس گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پنجاب حکومت کے سپرد کرنے کی تقریب منعقد ہوئی-وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار تقریب کے مہمان خصوصی تھے -وزیراعلیٰ عثمان بزدار کوڈبلیو ایچ او کے کنٹری ہیڈ ڈاکٹر الپتھاماہی پالانے ایمبولینس گاڑیوں کی چابیاں پیش کیں -وزیراعلیٰ عثمان بزدار نے ایمبولینس گاڑیوں اور موٹرسائیکلوں کامعائنہ کیا-ایمبولینس گاڑیاں کورونا کے مریضوں کو منتقل کرنے کیلئے استعمال کی جائیں گی-معمر شہریوں کو کورونا ویکسین لگانے کیلئے ایمبولینس استعمال کی جاسکیں گی-جو مریض نقاہت کے باعث ہسپتال نہیں آسکیں گے ایمبولینس ان کے گھر تک پہنچے گی-موٹرسائیکل کے ذریعے کورونا ٹیسٹ کے سیمپل لیبارٹری پہنچائیں جاسکیں گے-ایمبولینس میں آکسیجن،دیگر آلات اورٹیسٹ سیمپل لیجانے کیلئے آئس باکس بھی موجود ہوں گے-

عثمان بزدار

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) مشیر داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے انکشاف کیا ہے کہ چینی کے سٹہ بازوں کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا، ایف آئی اے نے 2 روز میں بڑی کارروائیاں کی ہیں۔ جس گروہ کو پکڑا گیا اس کے لیے لفظ مافیا بہت چھوٹا ہے۔لاہور میں وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ہمراہ اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ سٹہ بازوں کے اس نیٹ ورک کو توڑنا بہت ضروری تھا، انہوں نے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے اپنی ایک چین بنا لی تھی، پورے نیٹ ورک پر ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ یہ تمام لوگ رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں۔ تاہم اب تمام بروکرز اور سیل ڈیلرز کی رجسٹریشن بھی ہوگی۔ جون میں ٹریک اینڈ سسٹم لاگو ہو جائے گا۔مشیر داخلہ نے کہا کہ چینی کی قیمتوں میں من مانا ردوبدل کرنے والوں کیخلاف شکنجہ تنگ کر رہے ہیں۔ شوگر مافیاز کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں جے ڈی ڈبلیو، جہانگیر ترین، سلیمان اور حمزہ شہباز کی ملز کا نام شامل ہے۔شہزاد اکبر نے کہا کہ یہی بڑے دو گروہ ہیں جو پشت پناہی کر رہے ہیں۔ ن دو بڑے گروپوں کے بغیر قیمت اوپر نیچے نہیں ہو سکتی۔مریم نواز شریف کی نیب پیشی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان پر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، انھیں کوئی لیکچر دینے کیلئے نہیں بلایا جا رہا۔ وہ اداروں پر حملوں کی دھمکیاں دے رہی ہیں۔شہزاد اکبر نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے کوئی ادارہ سوال نہ پوچھے۔ مریم نواز کی پیشی کے موقع پر نقص امن کا خطرہ ہے۔ وفاقی حکومت نے سیکیورٹی کیلئے رینجرز مہیا کر دی ہے۔ان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی مریم نواز شریف نے جتھوں کے ساتھ نیب پر حملہ کیا تھا، یہ مافیا کا پرانا طریقہ ہے کہ ادارہ سوال پوچھے تو حملہ کر دو۔

شہزاد اکبر