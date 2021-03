کورونا ویکسین، 50سال سے زائد عمر کے افرادکی رجسٹریشن 30مارچ سے ہوگی، اسد عمر

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے 50سال سے زائد عمر کے افرادکی کورونا ویکسی نیشن کا عمل 30مارچ سے شروع ہوگا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام جاری کرتے ہوئے اسد عمرنے کہا کہ30مارچ سے 50سال یا اس سے زائد عمر کے افراد ضرور رجسٹریشن کروائیں۔60سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کی رجسٹریشن پہلے ہی کی جارہی ہے۔ویکسی نیشن کروانے والے50سال سے زائد عمر کے شہریوں کی حوصلہ افزائی کریں۔

Registration of those who are 50 plus for covid vaccination will be opened on march 30th. Registration of those who are 60 and older has already been open. Encourage everybody who is 50 plus to register when the registration is opened for them on 30th.