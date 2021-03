سرفراز احمد نے سوشل میڈیا پر بیٹے کے ہمراہ تصویرشیئر کردی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد نے اپنے بیٹے کے ہمراہ تصویر شیئر کردی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر سرفراز احمد نے پاکستان سپر لیگ( پی ایس ایل) کے ایک میچ کے دوران لی گئی یادگار تصویر شیئر کی جس کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ ”ماشااللہ، جب آپکا بیٹا آپ کے ساتھ چلے تو یہ سب سے اچھا محسوس ہوتا ہے“۔ٹوئٹر پر شیئر کی گئی تصویرمیں سابق کپتان اوران کے بیٹے کو گراﺅنڈکی باﺅنڈری کے قریب کھڑے دیکھا جا سکتا ہے۔

Your son walking beside you is the best feeling ever Mashallah ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/rM29wkjiU1