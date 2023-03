”مجھے آپ پر فخر ہے “مینار پاکستان جلسے کے بعد عمران خان کا ٹوئٹ

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے مینار پاکستان پر جلسے کے بعد ٹوئٹ کردی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹوئٹ میں عمران خان نے کہاکہ لاہور کی بندش اور کارکنوں کی گرفتاری کے باوجود جلسہ کامیاب رہا، لاہور کے لوگ جلسے کو کامیاب بنانے کیلئے بڑی تعداد میں آئے،چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ لاہوریوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مایوس نہیں کیا، مجھے آپ پر فخر ہے ۔

Despite cabal of crooks locking down Lahore (see map) & arresting 2000 of our workers, people of Lahore came in huge numbers to make our 6th Minar-i-Pakistan jalsa a great success. I want to especially thank my Lahorites for not letting me down yet again. Proud of you. pic.twitter.com/rrRiRx5uSl