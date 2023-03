معاشی، سیاسی اور انتظامی چیلنجز عمران خان کی ناکام پالیسیوں کا شاخسانہ ہیں، وزیراعظم شہباز شریف

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم شہباز شریف نے کہاہے کہ معاشی، سیاسی اور انتظامی چیلنجز عمران خان کی ناکام پالیسیوں کا شاخسانہ ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹوئٹ میں وزیراعظم شہبازشریف نے کہاکہ عمران نیازی نے ہمیشہ صرف بیان بازی کی ،قوم ان کی مایوس کن کارکردگی سے متعلق پوچھ رہی ہے،ان کا کہناتھا کہ معاشی، سیاسی اور انتظامی چیلنجز ان کی ناکام پالیسیوں کا شاخسانہ ہیں۔

Imran Niazi has always been about grandstanding & rhetoric. The nation is justified in asking him about his dismal performance in office both at the federal & provincial levels. Today's political, governance & economic challenges have their roots in his failed policies.