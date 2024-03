مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:86

CPR Ability at the Heart a Deadly Issue

یہ دل ہلا دینے والی Statistic ہے کہ اس سال تقریباً 30 ہزار آسٹریلین دل فیل ہو جانے سے مر جائیں گے، کیونکہ چند ہی لوگ ہونگے جو CPR Skill سے کما حقہ آگاہی رکھتے ہیں تاکہ اُس کے طفیل اُن کواُس وقت تک زندہ رکھ سکیں جب تک کہ ایمبولینس نہ پہنچ جائے۔

ایمرجنسی فزیشن professor paul middleton کہتے ہیں کہ اُسے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ مریض ایمرجنسی وارڈ میں مردہ حالت میں لائے جاتے ہیں جبکہ 15 منٹ کی سی پی آر ٹریننگ سے اُن کی جان بچائی جا سکتی ہے۔

انہوں نے ایک نئی چیر پٹی بنام "Take heart Australia" بنائی جس میں وہ ہر آسٹریلین کو سی پی آر ٹریننگ دیں گے اور ہر گلی میں ایک"Heart starting defibrillator" لگائیں گے ماہرین کا خیال ہے کہ Heart Attack ، Brain Damrage کے 3 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔

گلی کوچوں میں ہونے والی 80 فی صد ہارٹ اٹیکس کو واپس اصلی حالت میں لایا جا سکتا ہے اگر سادہ defibrillatorاستعمال کیا جائے کیونکہ پھر 10 منٹ کے اندر مریض مر جاتا ہے۔ آسٹریلیا میں سی پی آر کا گراف گرا ہے کیونکہ صرف 10 فی صد لوگوں کو سڈنی میں بچا یا جا سکا سن 2005؁ء کے مقابلے میں جس دوران 12 فیصد لوگوں کو بچا لیا گیا تھا۔

جب کہ امریکہ کے شہر Seattle میں 3 میں سے2 مریض بچا لئے جاتے ہیں وہاں 75 فی صد لوگوں نے سی پی آر ٹریننگ لی ہوئی ہے۔ وہا ں ڈرائیونگ لائسنس لینے کیلئے یہی شر ط رکھّی ہوتی ہے کہ وہ پہلے CPR ٹریننگ یو نیورسٹی یا دوسرے دفاتر سے لیں۔ اِس شہر کی متعدد پبلک بلڈنگ اور پولیس گاڑیوں میں fibrillator "Take Heart" لگانے کا بھی پلان ہے۔ آسٹریلیا میں بھی ڈرائیونگ لائسنس لینے کیلئے یہ شرط رکھّی جائے کہ وہ پہلے سی پی آرٹریننگ لیں۔ مزید برآں یہ بھی تجویز ہے کہ $2000 لاگت کا Automated External Defibrillator ہر گلی میں لگایا جائے۔

Demetia in Australia

3 لاکھ42 ہزار آسٹریلین "Dementra" کا شکار ہیں۔ ہر ہفتے 1800 سے زیادہ کیسز کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اندازہ ہے کہ 2020 تک تقریباً ایک تہائی آسٹریلین اِس مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ Wesmead Hospital میں تعینات Clare Drew clinical nurse consultant کا کہنا ہے کہ مغربی سڈنی میں رہنے والو ں کو اس مرض سے آگاہی دی جانی چاہیے۔ آئندہ20 سالوں میں یہاں سب سے زیادہ تعداد اِس مرض میں مبتلا لوگوں کی ہو گی۔ ہمارے ہاں بزرگ شہریوں کی تعداد زیادہ ہوتی جارہی ہے لہٰذا ہمیں اِس سلسلے میں لوگوں کو اس مرض کے متعلق آگاہی دینی چاہیے۔ اس کی اگر جلد تشخیص ہوجائے تو بہتر طور پر اس کا علاج کیا جاسکتا ہے۔ (جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)